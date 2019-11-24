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24 ноября 2019, воскресенье, 07:00 70
Жизнь 2019-11-24T07:00:02+02:00
Українські Новини
Подготовка к зиме: как создать уют и утеплить квартиру в холодный сезон

Подготовка к зиме: как создать уют и утеплить квартиру в холодный сезон

Отопление, Зима, Утепление жилья, Утепление окон

Ожидаемый зимний сезон в Украине сопровождается сильным похолоданием и прогнозами до -11 градусов. В преддверии зимы и подготовки к Новому году украинцы создают тепло и уют в своих домах. Вопрос отопления в зимний период весьма актуален для людей, проживающих в многоквартирных домах. Українські Новини расскажут об эффективных методах утепления квартир.

Неоспоримым фактом является то, что с приближением зимы отопление дорожает. Потому, для того, чтобы жители многоквартирных домов не переплачивали за обогрев и сэкономили на расходах энергии, рекомендуется начать утеплять дома непосредственно с подъездов, а именно:

  1. Необходимо проверить состояние утепления труб и арматуры в подвале, который находится на входе и у котельной подъезда, где есть тепловой счетчик, который считает общее тепло. Если трубы будут отдавать тепло уже в подвал, то в квартиры его дойдет значительно меньше, и в таком случае жители будут платить за обогрев подвала.
  2. Для усовершенствования системы обогрева рекомендуется использовать мешки-термоизоляторы, которые компактно закрывают всю конструкцию задвижек. Так тепло останется внутри системы. Эта теплоизоляция (стекловолокно, покрытое силиконом) выдерживает температуру 250 градусов и может использоваться даже для паровых котлов.
  3. Важным нюансом являются надежные современные двери и окна в подъезде, поскольку через них может теряться до 15% тепла.

Для того, чтобы утеплить квартиру изнутри, необходимо максимально утеплить окна, так как через щели в окнах выходит около 25% тепла.

В случае, если в вашем доме стоят окна старого формата, то самый надежный и первичный метод – заменить старые окна на новые стеклопакеты.

 

При выборе новых окон наибольшим спросом пользуются стеклопакеты с низкоэмиссионным (способность к пропусканию тепла) стеклом. Чем ниже будет этот показатель, тем выше способность стекла отражать тепло обратно в помещение.

Для более бюджетного варианта рекомендуется проверить на наличие щелей не только оконные рамы, но и места стыков с подоконником. В кирпичных домах строители часто оставляют под подоконниками пустоты. Чтобы зимой в квартире не было холодно, следует заранее снять подоконник и пустые пространства заполнить утеплителем.

Заделывать щели необходимо с помощью силиконовых герметиков. Они отлично принимают формы зазоров и не выпускают тепло.

С функцией энергосбережения лучше всего справляется прорезиненный уплотнитель. Его необходимо менять каждый год с наступлением холодного сезона.

В зимнее время через стекло в окне уходит 10-14% тепла. Сохранить его позволит теплосберегающая прозрачная пленка, которую легко приклеить к стеклу самостоятельно с помощью фена. Она способна пропускать 85% света.

При наличии длинной лоджии, зимой как может теряться до 40% тепла. В данном случае правильным решением будет полностью закрыть "нерабочие" окна полиэтиленовой пленкой.

Ранее Українські Новини рассказали о том, как сократить расходы на отоплении, а также о том, когда и как необходимо снимать показания и как это влияет на платежи.

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