В трех школах Днипра может быть взрывчатка, детей эвакуировали

Сотрудники Национальной полиции во вторник эвакуировали около 1,5 тыс. человек из-за сообщения о минировании трех общеобразовательных школ в Днипре в то время как Украина вошла в топ-5 наиболее заминированных стран

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Неизвестный анонимно сообщил о минировании на электронную почту Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Он сообщил, что взрывоопасные предметы установлены в школах №29 (ул. Батумская, 64), №118 (ул. Хмельницкого, 15) и №121 (ул. Королевой, 14В). На места выехали сотрудники следственно-оперативной группы, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Они обследуют помещения и близлежащие территории.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове искали взрывчатку во всех больницах, детсадах, гостиницах и торговых центрах. Также в Днипре эвакуировали около десяти тысяч людей из 128 объектов.

Ранее Аваков приказал полиции иначе реагировать на сообщения о минировании.