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26 ноября 2019, вторник, 13:54 4816
Президент 2019-11-26T13:55:29+02:00
Українські Новини
Украинцы выбрали курс на ЕС, - Зеленский ответил Коломойскому

Украинцы выбрали курс на ЕС, - Зеленский ответил Коломойскому

Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, Президент Украины, Украина-Россия, The New York Times
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский ответил на заявления олигарха и бизнесмена Игоря Коломойского, заявив, что большинство украинцев уже выбрали вектор на Европейский Союз, а не возобновление отношений с Россией, после того как осудил попытки участия Коломойского во внешней политике Украины.

Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллинне, отвечая на вопрос журналистов о высказывании бизнесмена Игоря Коломойского в интервью американской газете The New York Times относительно возобновления отношений с Россией, передают Українськi Новини.

"Меня поддержали 73%, и если среди них был господин Коломойский, то я очень рад, что у нас столько украинцев, которые поддерживали меня на выборах. Господин Коломойский - не Президент Украины, он гражданин Украины. Но большинство граждан Украины выбрали европейскую интеграцию и курс на ЕС. Именно народ Украины избирает, куда нам идти", - сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что с Россией у Украины сложная ситуация, однако начался диалог, который будет продолжен на встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция). 

Как сообщали Українськi Новини, Офис Президента заявил, что Коломойский не представляет Зеленского и у него нет полномочий говорить от имени Украины. Тем временем в Евросоюзе заявили, что могут перестать помогать Украине из-за Коломойского.

Больше новостей о: Игорь Коломойский Владимир Зеленский Президент Украины Украина-Россия The New York Times

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