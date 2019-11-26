Українці обрали курс на ЄС, - Зеленський відповів Коломойському

Президент Володимир Зеленський відповів на заяви олігарха і бізнесмена Ігоря Коломойського, заявивши, що більшість українців вже обрали вектор на Європейський Союз, а не відновлення відносин з Росією, після того як засудив спроби участі Коломойського у зовнішній політиці України

Про це він заявив у ході спільної прес-конференції з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд у Таллінні, відповідаючи на питання журналістів про висловлення бізнесмена Ігоря Коломойського в інтерв'ю американській газеті The New York Times щодо відновлення відносин з Росією, передають Українські Новини.

"Мене підтримали 73%, і якщо серед них був пан Коломойський, то я дуже радий, що у нас стільки українців, які підтримали мене на виборах. Пан Коломойський - не Президент України, він громадянин України. Але більшість громадян України обрали європейську інтеграцію і курс на ЄС. Саме народ України обирає, куди нам йти", - сказав Зеленський.

Зеленський додав, що з Росією в України складна ситуація, проте почався діалог, який буде продовжений на зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента заявив, що Коломойський не представляє Зеленського і у нього немає повноважень говорити від імені України. Тим часом у Євросоюзі заявили, що можуть припинити допомагати Україні через Коломойського.