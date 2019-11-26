Украина опустилась на 11 позиций в мировом рейтинге простоты уплаты налогов

Украина опустилась на 11 позиций и заняла 65-е место в рейтинге Paying Taxes-2020, который подготовлен Всемирным банком и аудиторской компанией PwC в то время как в Раде задумались о налогообложении блогеров

Об этом говорится в сообщении PwC, передают Українські Новини.

26 ноября обнародованы результаты рейтинга, в котором оценивается простота уплаты налогов в 190 странах мира.

По результатам ежегодного исследования "Налогообложение 2020" (Paying Taxes 2020), которое проводится командой PwC вместе с экспертами Всемирного банка, Украина заняла 65 место и потеряла таким образом 11 пунктов.

Потеря позиций Украины обусловлена, прежде всего, активными действиями других государств, направленными на автоматизацию процессов и сокращение времени администрирования налогов, а также увеличением фискальной нагрузки на бизнес в нашей стране. Автоматизация и максимальное упрощение процедур становятся мировыми трендами.

Благодаря этому определенные страны заметно улучшили свои результаты в рейтинге.

Например, Турция, поднявшаяся с 80 на 20 место, отменила НДС на капитальные инвестиции и таким образом лишила бизнес необходимости тратить время на его возмещение. Венгрия, которая взлетела с прошлогодней 86 на 56 позицию, существенно сократила продолжительность проверки корректировок отчетности по налогу на прибыль. Такие страны, как Португалия, Франция, Польша и Литва ввели отчетности перед налоговыми органами в режиме реального времени.

Украина пока находится в подготовительной стадии и работает над планом дальнейшей диджитализации работы налоговых органов и реформой налогового администрирования.

Отмечается, что понадобится время, чтобы эти реформы повлияли на результаты рейтинга. Основной вопрос, который требует неотложного внимания, - это большое количество времени на налоговый учет. В среднем отечественный бизнес тратит на учет 328 часов в год, что вдвое больше, чем в развитых странах. А по продолжительности учета НДС наше государство занимает 176 место из 190.

Как сообщали Українські Новини, в Раде хотят ввести налоги для Netflix, YouTube и других компаний по продаже видеоконтента. Также большинство украинцев за увеличение налогов для олигархов и крупного бизнеса.