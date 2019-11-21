подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.45 27
˟
21 ноября 2019, четверг, 16:00 159
СМИ 2019-11-21T18:30:05+02:00
Українські Новини
В Раде задумались о налогообложении блогеров

В Раде задумались о налогообложении блогеров

Налоги, Блогеры, Александр Ткаченко
Александр Ткаченко. Фото: Facebook\Александр Ткаченко
Александр Ткаченко. Фото: Facebook\Александр Ткаченко

Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, бывший руководитель телеканала "1+1" Александр Ткаченко провел встречу с представителями онлайн-медиа, среди которых были Обозреватель, LIGA.net, RBC, Vox Ukraine, Pravda, LB.ua, 24-й канал и некоторые агентства. Об этом сообщает LIGA.net.

Так, сообщается, что на встрече Ткаченко показал драфт нового закона О медиа, который до конца года должен быть передан в Верховную Раду, в котором речь идет о норме регистрации онлайн-СМИ, которые работают в Украине, а также регистрации соцсетей (Google, YouTube, Facebook) с целью последующего их налогообложения.

Ткаченко заявил, что принцип регистрации онлайн-медиа есть в некоторых европейских странах, но она добровольная.  Однако, по его словам, международный опыт крайне ограничен в примерах, если, конечно, не брать экстремальные.

Также Ткаченко задался вопросом регулирования деятельности блогеров, влияние которых иногда превышает влияние СМИ.

"Вот у меня 20 000 или сколько там фолловеров? Я медиа или кто?" - задается вопросом Ткаченко.

Во время дискуссии поднялся вопрос, можно ли приравнивать блогеров к СМИ. Сам же Ткаченко задался еще одним вопросом:

"Хорошо, вот у нас есть один очень известный блогер, похожий на воздушный шарик. Но ведь он же не здесь находится…", - сказал Ткаченко. Мол, с ним-то что делать будем.

По мнению Ткаченко, если блогеров приравнять к СМИ, возникнет вопрос не только их налогообложения, но и контента.

"Вопрос, с какой границы мы их считаем медиа. 5000, 10000, миллион?, - спрашивает Ткаченко.

В онлайн-медиа, соцсетях, тем более у блогеров, по его словам, "серые зоны" более широкие, чем у тех же телевизионщиков.

Как сообщали Українські Новини, комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике намерен предложить парламенту обложить налогом Netflix и другие компании по продаже видеоконтента.

Тем временем соцсети обсуждают идею "слуг народа" обложить налогами Netflix и YouTube.

Больше новостей о: Налоги Блогеры Александр Ткаченко

Архив
Новости
В Петровском начали демонтировать фортификации 18:36
Украина стала 100-й страной, присоединившейся к Декларации о безопасности школ 18:31
Найем получил должность замгендиректора "Укроборонпрома" 18:12
В Николаеве женщина прострелила ногу коллектору, а в Днипре посреди дня избили мужчину и затолкали в джип 18:11 Новости из регионов
Инициативы по реприватизации "Укртелекома" исходят от прошлого руководства ФГИ, планировавшего продать его другому собственнику, – СМИ 18:10
больше новостей
Электроэнергия подешевела на 20% в результате конкуренции на рынке, - Герус 14:41
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
Адвокатом Ляшко стала защитница ДТЭК 10:29
В следующем году пенсии повысят два раза: чего ждать пенсионерам 05:50
Новых депутатов пора менять, - Зеленский на форуме со школьниками 14:59
больше новостей
Генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана 18:45
Каждая 3-я гривна в госбюджете взята в долг 06:10
Профитроли, "Мильфей" и брускетты - Вятрович закатил банкет в честь голодомора 10:35 Документ
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине несовершеннолетнюю, – текст приговора 17:41 Обновляется
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok