Большинство украинцев за увеличение налогов для олигархов и крупного бизнеса

70% украинских респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", выступают за увеличение размера налогов для олигархов и крупного бизнеса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

При этом касательно такой инициативы в отношении физических лиц-предпринимателей (ФЛП), малых предприятий и наемных работников мысли совершенно противоположные.

Более 70% выступают или за то, чтобы оставить налоги для этих категорий без изменений, или же, наоборот, уменьшить.

Относительно среднего бизнеса мнения опрошенных разделились следующим образом: 25% поддерживают их увеличение для среднего бизнеса, 30% - за уменьшение налогов, столько же - за то, чтобы ничего не менять.

85% поддерживают усиление ответственности за неуплату налогов для олигархов и крупного бизнеса.

58% поддерживают такую ​​инициативу относительно среднего бизнеса.

А для представителей малого предпринимательства мнения опрошенных разделились: около 40% поддерживают увеличение уровня ответственности за неуплату налогов, столько же - против.

60% сталкивались с ситуацией, когда продавец не выдавал ни чека за приобретенные товары или услуги (29% - часто, 31% - время от времени), 38% - не сталкивались с этим. Чаще с такой ситуацией сталкивались молодежь и те, кто имеют собственное дело.

Опрос проводился с 22 по 30 октября. Было опрошено 2 000 респондентов старше 18 лет путем личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.

Как сообщали Українські Новини, 85% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", не получали зарплату "в конвертах" в течение последнего года.

Тем временем Милованов хочет отменить ЕСВ и снизить налог на доходы.