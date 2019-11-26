Україна опустилася на 11 позицій у світовому рейтингу простоти сплати податків

Україна опустилася на 11 позицій і посіла 65-е місце в рейтингу Paying Taxes-2020 року, який підготовлений Світовим банком і аудиторською компанією PwC в той час як у Раді задумалися про оподаткування блогерів

Про це сказано в повідомленні PwC, передають Українські Новини.

26 листопада оприлюднено результати рейтингу, в якому оцінюється простота сплати податків у 190 країнах світу. За результатами щорічного дослідження "Оподаткування 2020" (Paying Taxes 2020), яке проводиться командою PwC разом з експертами Світового банку, Україна посіла 65 місце і втратила таким чином 11 пунктів.

Втрата позицій України зумовлена, перш за все, активними діями інших держав, спрямованими на автоматизацію процесів і скорочення часу адміністрування податків, а також збільшенням фіскального навантаження на бізнес в нашій країні.

Автоматизація і максимальне спрощення процедур стають світовими трендами. Завдяки цьому певні країни помітно поліпшили свої результати в рейтингу. Наприклад, Туреччина піднялася з 80 на 20 місце, скасувала ПДВ на капітальні інвестиції й таким чином позбавила бізнес необхідності витрачати час на його відшкодування.

Угорщина, яка злетіла з торішньої 86-ї на 56-у позицію, істотно скоротила тривалість перевірки коригувань звітності з податку на прибуток. Такі країни, як Португалія, Франція, Польща і Литва ввели звітності перед податковими органами в режимі реального часу. Україна поки що перебуває в підготовчій стадії й працює над планом подальшої діджіталізації роботи податкових органів і реформою податкового адміністрування.

Зазначається, що знадобиться час, щоб ці реформи вплинули на результати рейтингу. Основне питання, яке потребує нагальної уваги, - це велика кількість часу на податковий облік. У середньому вітчизняний бізнес витрачає на облік 328 годин на рік, що вдвічі більше, ніж у розвинених країнах. А за тривалістю урахування ПДВ наша держава посідає 176 місце з 190.

Як повідомляли Українські Новини, в Раді хочуть ввести податки для Netflix, YouTube і інших компаній з продажу відеоконтенту. Також більшість українців за збільшення податків для олігархів і великого бізнесу.