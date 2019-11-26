Новый Раздол и Светловодск снова без тепла: как проходит начало отопительного сезона в Украине

В то время, как в Кировоградской области без отопления остались 13 тыс. человек, по состоянию на 08:30 26 ноября в Киеве 4 жилых дома не подключены к отоплению, ориентировочный срок их подключения - до 1 декабря.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

Также 3 дома не подключены в Одессе, их планируют подключить к отоплению 27 ноября.

В Светловодске Кировоградской области без отопления 122 жилых дома и 18 учебных учреждений. Возобновить подачу теплоносителя планируется до конца текущих суток.

В Запорожской области нет отопления в 3 учебных учреждениях. В одном из них подключение систем запланировано на 29 ноября. В двух учреждениях отопление отсутствует в связи с реконструкцией - их планируют подключить 1 и 15 декабря.

В Решетиловском районе Полтавской области отсутствует отопление в 17 учебных учреждениях. Их планируют подключить 29 ноября.

Также 80 высотных домов и объекты социальной инфраструктуры в Новом Раздоле Львовской области остались 26 ноября без теплоснабжения из-за прорыва на теплотрассе. Аварию планируется ликвидировать до 27 ноября.

Полностью подключены системы отопления в 20 областях.

Как сообщали Українськi Новини, к отоплению еще не полностью подключены четыре области и Киев. А полностью подключено отопление в Волынской, Луганской, Львовской, Донецкой, Харьковской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой, Черкасской, Ривненской, Тернопольской, Николаевской, Сумской и Днепропетровской областях.

А ранее "Нефтегаз Украины" заявлял о критической ситуации в городе Новый Раздол Львовской области, где школьники с 11 ноября ушли на вынужденные каникулы из-за срыва отопительного сезона в городе предприятием "Гарант Энерго М".