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26 ноября 2019, вторник, 11:41 829
Судебная власть 2019-11-26T14:30:04+02:00
Українські Новини
Глава Укрэксимбанка Гриценко внес залог 3 млн гривен

Глава Укрэксимбанка Гриценко внес залог 3 млн гривен

Александр Гриценко, Укрэксимбанк, Внесение залога, Выход под залог
Александр Гриценко. Фото: Українські Новини
Александр Гриценко. Фото: Українські Новини

Председатель правления Укрэксимбанка Александр Гриценко, которого ранее арестовала СБУ, внес залог в размере 3 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Денис Демин.

"Он выполнил обязательства в полном объеме и внес залог", - сказал адвокат.

По его словам, залог был внесен на прошлой неделе. После внесения залога на него возложен ряд обязательств, однако ношение браслета не предусмотрено.

Как сообщали Українські Новини, 16 ноября Служба безопасности Украины задержала председателя правления Укрэксимбанка Александра Гриценко по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

18 ноября Печерский районный суд Киева отказал в аресте Гриценко с залогом 100 млн гривен, обязав его при этом внести залог в размере 3 млн гривен. Ранее "Укрэксимбанк" начал размещать еврооблигации

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