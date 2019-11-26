Год назад Порошенко ввел военное положение на месяц

Президент Петр Порошенко подписал закон, которым утверждается его указ о введении с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря военного положения в 10 областях Украины.

Военное положение было введено на 30 суток в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Решение о вводе военного положения принято в связи с актом вооруженной агрессии России 25 ноября в районе Керченского пролива против украинских военных кораблей, ее другими агрессивными действиями в Азовском и Черном морях, угрозой широкомасштабного вторжения, на фоне оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей, опасностью территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, для отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности.

26 декабря 2018 года военное положение в 10 областях завершилось.

Как сообщали Українські Новини, в конце января Порошенко ввел в действие решение СНБО об итогах военного положения. Кроме того, Кабмин определил размер оплаты общественных работ в условиях военного положения.

Также Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после.

Тем временем Россия вернула Украине 35 пленных украинцев и передала захваченные в Керченском проливе катера и буксир.