подписаться на рассылку
23.85 24.15
26.15 26.65
˟
ONLINE
26.11.19 11:00 Круглый стол: "Эффективные модели финансирования агросектора по итогам 2019 года"

26 ноября 2019, вторник, 08:06 807
Финансы 2019-11-26T10:45:02+02:00
Українські Новини
Курс сегодня: что будет с гривной после большого размещения ОВГЗ 26 ноября

Курс сегодня: что будет с гривной после большого размещения ОВГЗ 26 ноября

Курс валют, курс доллара, Курс доллара к гривне, курс валют сегодня

Курс гривны пробил очередную психологическую отметку и достиг на межбанке 24,2 гривны за доллар, в то же время НБУ укрепил гривну по состоянию на 26 ноября еще на 11 копеек до 24,05 гривен за доллар, сообщают Українські Новини со ссылкой на данные регулятора и участников валютного рынка.

Между тем, банкиры прогнозируют, что гривна будет укрепляться до конца осени до 24,50-24,70 UAH/USD, но все зависит от аукциона по размещению ОВГЗ, который состоится сегодня, 26 ноября.

"Под вопросом объем предложенных бумаг, их срок и доходность. Насколько эти бумаги будут привлекательны нерезидентам и внутренним инвесторам, и определит курс на конец месяца", - сообщил Українським Новинам начальник управления инвестиционно-торгового бизнеса банка "Альянс" Станислав Лисянский.

Сегодня Минфин предложит инвесторам наиболее интересные для них облигации сроком почти на 4 года, а также бумаги на 161 и 308 дней общим объемом предложения облигаций 3,3 млрд гривен по номиналу. Прогнозируется, что нерезиденты будут активно продавать валюту до среды, чтобы купить эти гривневые ОВГЗ. Это скорее всего пойдет на  укрепление гривны, сообщает "Минфин".

По словам банкиров "Идеа Банка", несмотря на укрепление гривны 18-24 ноября, к концу месяца ожидается курс гривны на уровне 24,00-24,50 UAH/USD и 24,50-25,50 UAH/USD до 2019 года.

НБУ установил такие курсы валют по отношению к гривны 26 ноября:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3096,3485
100 долларов США 2405,3801
100 швейцарских франков 2410,1970
1000 иен 220,8744
10 российских рублей 3,7723
100 евро 2647,8424

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,03-24,10 гривны, евро - 26,50- 26,60 гривен.

Напомним, евро также обвалился в начале недели. Кроме того американские банкиры Morgan Stanley считают, что доллар ослабнет на фоне ускорения экономического роста за пределами США.

Больше новостей о: Курс валют курс доллара Курс доллара к гривне курс валют сегодня

Архив
Новости
Доллар и евро обвалились: курс валют в обменниках на вторник 10:43
В Албании произошло мощное землетрясение, есть погибшие 10:27
Генпрокуратура сообщила экс-судье райсуда Киева о подозрении по делу Майдана 10:15
ДТП под Уманью. Фото: ГосЧС в Черкасской области
В Черкасской области столкнулись 10 авто и автобус с пассажирами: есть пострадавшие 10:15
Автогаз взлетит в цене: эксперты спрогнозировали стоимость горючего 10:03
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Полиция открыла уголовное дело по ДТП с участием Николая Кулебы 23:51
Экс-мэр оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком и 5 лет работал на Украину среди боевиков 23:30
Электронные водительские права появятся в Украине в декабре 22:57
больше новостей
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В России объяснили пропажу из украинских катеров личных вещей моряков 12:13
Подозреваемый в госизмене экс-замминистра экономики Бровченко вышел из СИЗО под залог в 570 тыс. гривен 12:24
Мы не хотим конфликта с Россией: помощник Трампа объяснил, почему Украину пока не примут в НАТО 13:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok