Курс сегодня: что будет с гривной после большого размещения ОВГЗ 26 ноября

Курс гривны пробил очередную психологическую отметку и достиг на межбанке 24,2 гривны за доллар, в то же время НБУ укрепил гривну по состоянию на 26 ноября еще на 11 копеек до 24,05 гривен за доллар, сообщают Українські Новини со ссылкой на данные регулятора и участников валютного рынка.

Между тем, банкиры прогнозируют, что гривна будет укрепляться до конца осени до 24,50-24,70 UAH/USD, но все зависит от аукциона по размещению ОВГЗ, который состоится сегодня, 26 ноября.

"Под вопросом объем предложенных бумаг, их срок и доходность. Насколько эти бумаги будут привлекательны нерезидентам и внутренним инвесторам, и определит курс на конец месяца", - сообщил Українським Новинам начальник управления инвестиционно-торгового бизнеса банка "Альянс" Станислав Лисянский.

Сегодня Минфин предложит инвесторам наиболее интересные для них облигации сроком почти на 4 года, а также бумаги на 161 и 308 дней общим объемом предложения облигаций 3,3 млрд гривен по номиналу. Прогнозируется, что нерезиденты будут активно продавать валюту до среды, чтобы купить эти гривневые ОВГЗ. Это скорее всего пойдет на укрепление гривны, сообщает "Минфин".

По словам банкиров "Идеа Банка", несмотря на укрепление гривны 18-24 ноября, к концу месяца ожидается курс гривны на уровне 24,00-24,50 UAH/USD и 24,50-25,50 UAH/USD до 2019 года.

НБУ установил такие курсы валют по отношению к гривны 26 ноября:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3096,3485 100 долларов США 2405,3801 100 швейцарских франков 2410,1970 1000 иен 220,8744 10 российских рублей 3,7723 100 евро 2647,8424

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,03-24,10 гривны, евро - 26,50- 26,60 гривен.

Напомним, евро также обвалился в начале недели. Кроме того американские банкиры Morgan Stanley считают, что доллар ослабнет на фоне ускорения экономического роста за пределами США.