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26 листопада 2019, вівторок, 08:06 145
Фінанси 2019-11-26T08:44:14+02:00
Українські Новини
Курс на сьогодні: що буде з гривнею після великого розміщення ОВДП 26 листопада

Курс на сьогодні: що буде з гривнею після великого розміщення ОВДП 26 листопада

Курс валют, курс долара, курс гривні, ОВДП, курс гривні до долара

Курс гривні пробив чергову психологічну позначку і досяг на міжбанку 24,2 гривні за долар. Водночас НБУ зміцнив гривню станом на 26 листопада ще на 11 копійок до 24,05 гривень за долар, повідомляють Українські Новини з посиланням на дані регулятора та учасників валютного ринку.

Тим часом банкіри прогнозують, що гривня міцнішатиме до кінця осені до 24,50-24,70 UAH/USD, але все залежить від аукціону з розміщення ОВДП, який відбудеться сьогодні, 26 листопада.

"Під питанням обсяг запропонованих паперів, їхній термін і прибутковість. Наскільки ці папери будуть привабливі нерезидентам і внутрішнім інвесторам, і визначить курс на кінець місяця", - повідомив Українським Новинам начальник управління інвестиційно-торгового бізнесу банку "Альянс" Станіслав Лисянський.

Сьогодні Мінфін запропонує інвесторам найбільш цікаві для них облігації строком майже на 4 роки, а також папери на 161 і 308 днів загальним обсягом пропозиції облігацій 3,3 млрд гривень за номіналом. Прогнозується, що нерезиденти активно продаватимуть валюту до середи, щоб купити ці гривневі ОВДП. Це швидше за все піде на зміцнення гривні, повідомляє "Мінфін".

За словами банкірів "Ідеа Банку", незважаючи на зміцнення гривні 18-24 листопада, до кінця місяця очікується курс гривні на рівні 24,00-24,50 UAH/USD і 24,50-25,50 UAH/USD до 2019 року.

НБУ встановив такі курси валют щодо гривні 26 листопада:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3096,3485
100 доларів США 2405,3801
100 швейцарських франків 2410,1970
1000 ієн 220,8744
10 російських рублів 3,7723
100 євро 2647,8424

На "чорному" ринку долар торгується по 24,03-24,10 гривні, євро - 26,50 - 26,60 гривень.

Нагадаємо, євро також обвалився на початку тижня. Крім того американські банкіри Morgan Stanley вважають, що долар ослабне на тлі прискорення економічного зростання за межами США.

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