Зеленский хочет уменьшить лимит продажи земли в одни руки

Президент Владимир Зеленский намерен уменьшить лимит продажи земли в одни руки и выделить 4 миллиарда гривен на поддержку фермеров.

Об этом Президент сказал в видеообращении на своей странице в социальной сет Facebook, передают Українськi Новини.

"Перед вторым чтением уменьшим лимит. И в следующем году мы планируем - и это уже утверждено в новом бюджете - выделить 4 миллиарда на поддержку маленьких фермеров", - сказал Президент.

Зеленский отметил также, что гордится, что Рада проголосовала за снятие моратория на продажу земли.

Он также пообещал, что Рада примет закон о народовластии в ближайшее время.

Как сообщали Українськi Новини, Разумков заявил, что референдум по рынку земли может пройти до 2024 года.

Также госземели хотят продавать исключительно через электронные аукционы.

Ранее Арахамия рассказал, как уговорил Бужанского и Дубинского проголосовать за продажу земли.

Также Зеленский обещает, что закон о запуске рынка земли разрешит продавать и покупать землю только украинским гражданам и компаниям, а иностранным - только по решению всеукраинского референдума.