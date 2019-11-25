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25 ноября 2019, понедельник, 22:24 18
Внешняя политика 2019-11-25T22:30:01+02:00
Українські Новини
Зеленский в разговоре с Путиным заявил о необходимости вернуть все пропавшее с украинских кораблей

Зеленский в разговоре с Путиным заявил о необходимости вернуть все пропавшее с украинских кораблей

Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украинские корабли
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский обсудил с Президентом России Владимиром Путиным возвращение пропавшего с украинских кораблей имущества.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Зеленский отметил важность недавнего возвращения украинских кораблей.

В то же время он отметил необходимость вернуть все вооружение, оборудование и документы, которые находились на украинских судах.

Также во время разговора политики затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявлял, что Украина будет просить РФ вернуть пропавшее с украинских кораблей.

20 ноября в Очаков прибыли три украинских корабля, которые вернула Россия после захвата в Керченском проливе.

Ранее Воронченко заявил, что россияне угробили корабли ВМС. Он отметил, что корабли не могут идти своим ходом, поэтому их доставляли с помощью буксировки.

Однако Россия открестилась от кражи унитазов с возвращенных Украине кораблей.

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