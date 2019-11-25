Зеленский в разговоре с Путиным заявил о необходимости вернуть все пропавшее с украинских кораблей

Президент Владимир Зеленский обсудил с Президентом России Владимиром Путиным возвращение пропавшего с украинских кораблей имущества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини. Зеленский отметил важность недавнего возвращения украинских кораблей. В то же время он отметил необходимость вернуть все вооружение, оборудование и документы, которые находились на украинских судах. Также во время разговора политики затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате. Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявлял, что Украина будет просить РФ вернуть пропавшее с украинских кораблей. 20 ноября в Очаков прибыли три украинских корабля, которые вернула Россия после захвата в Керченском проливе. Ранее Воронченко заявил, что россияне угробили корабли ВМС. Он отметил, что корабли не могут идти своим ходом, поэтому их доставляли с помощью буксировки. Однако Россия открестилась от кражи унитазов с возвращенных Украине кораблей.