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Зовнішня політика 2019-11-25T23:30:02+02:00
Українські Новини
Зеленський у розмові з Путіним заявив про необхідність повернути все зникле з українських кораблів

Зеленський у розмові з Путіним заявив про необхідність повернути все зникле з українських кораблів

Володимир Путін, Володимир Зеленський, українські кораблі
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський обговорив з Президентом Росії Володимиром Путіним повернення зниклого з українських кораблів майна.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Зеленський зазначив важливість недавнього повернення українських кораблів.

У той же час він відзначив необхідність повернути все озброєння, обладнання та документи, що перебували на українських судах.

Також під час розмови політики торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявляв, що Україна буде просити РФ повернути зникле з українських кораблів.

А 20 листопада в Очаків прибули три українських корабля, які Росія повернула після захоплення в Керченській протоці.

Раніше Воронченко заявив, що росіяни знищили кораблі ВМС. Він зазначив, що кораблі не можуть йти своїм ходом, тому їх доставляли з допомогою буксирування.

Однак Росія відхрестилася від крадіжки унітазів з повернутих Україні кораблів.

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