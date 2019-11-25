Зеленський у розмові з Путіним заявив про необхідність повернути все зникле з українських кораблів

Президент Володимир Зеленський обговорив з Президентом Росії Володимиром Путіним повернення зниклого з українських кораблів майна. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини. Зеленський зазначив важливість недавнього повернення українських кораблів. У той же час він відзначив необхідність повернути все озброєння, обладнання та документи, що перебували на українських судах. Також під час розмови політики торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі. Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявляв, що Україна буде просити РФ повернути зникле з українських кораблів. А 20 листопада в Очаків прибули три українських корабля, які Росія повернула після захоплення в Керченській протоці. Раніше Воронченко заявив, що росіяни знищили кораблі ВМС. Він зазначив, що кораблі не можуть йти своїм ходом, тому їх доставляли з допомогою буксирування. Однак Росія відхрестилася від крадіжки унітазів з повернутих Україні кораблів.