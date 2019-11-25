Электроэнергия для промышленности подешевела в связи с действиями Кабмина, - "Арселор Миттал Кривой Рог"

Горно-металлургический комбинат "Арселор Миттал Кривой Рог" отмечает снижение тарифов на электроэнергию для промышленности в ноябре в связи с действиями правительства.

Об этом говорится в сообщении предприятия, передают Українськi Новини.

"Правительство Украины сдержало свое обещание – к ноябрю тарифы на электроэнергию для промышленности вернулись к июньскому уровню", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в июле после ввода новой модели оптового энергорынка платежи за электроэнергию у "Арселор Миттал Кривой Рог" и других промпредприятий выросли практически на 20%, что вызвало критику в адрес властей. В середине августа Президент Владимир Зеленский инициировал совещание в Офисе Президента с участием всех заинтересованных сторон, в том числе промышленников.

После встречи с Президентом, тариф на распределение электроэнергии с августа был уменьшен с 62,55 до 49,76 гривен/МВт-ч, на ее передачу – с 347,43 до 311,14 грн/МВт-ч, а с сентября еще почти в два с половиной раза – до 116,54 грн/МВт-ч. Цена на РСВ (рынок на сутки вперед) тоже постепенно снижалась. Если в июле – октябре она колебалась в среднем от 1570 до 1630 грн/МВт-ч, то за 25 дней ноября опустилась в среднем до 1328,36 грн/МВт-ч.

При этом Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила для обсуждения проекты тарифов НЭК "Укрэнерго" на 2020 год, которые предусматривают повышение с первого января тарифов на передачу электроэнергии с 116,54 до 131,71 грн/МВт-ч (+13%) и на диспетчеризацию с 8,03 до 9,94 грн/МВт-ч (23,6%).

Как сообщали Українськi Новини, новый глава НКРЭКУ заявил о необходимости поднять тариф на электроэнергию для населения.

Герус заявил, что цена электричества для небытовых потребителей снизилась на 15-17%. Также "Арселор Миттал Кривой Рог" заявляет о негативном влиянии роста стоимости электричества на себестоимость своей продукции.

Тем временем НКРЭКУ снизила на 33% тариф на покупку-продажу электроэнергии на "внутрисуточном" и рынке "на сутки вперед".