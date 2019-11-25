Украина и МВФ обсуждают, как не допустить возврата национализированных банков экс-собственникам, - советник Зеленского

Украина и МВФ обсуждают, как не допустить возврата национализированных банков экс-собственникам, - советник Зе

Советник Президента Владимира Зеленского Олег Устенко отмечает, что Украина и МВФ обсуждают возможность закрепления в законодательстве норм, которые бы сделали невозможным возврат национализированных банков бывшим собственникам.

Об этом он сообщил в интервью на Youtube-канале издания "Политека", передают Українськi Новини.

"Идет речь о возможном принятии законодательства, которое бы не дало возможности возврата банков, которые тогда были национализированы, в руки бывших собственников. Но это не означает, что это решение абсолютно полностью снижает юридическую сторону вопроса", - сказал Устенко.

Он добавил, что вопрос земельной реформы вынесен за рамки переговоров с МВФ.

"Вопрос рынка земли вынесены за рамки переговоров с МВФ. Это наша повестка дня", - сказал Устенко.

Как сообщали Українськi Новини, миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом посетила Украину в период с 14 по 22 ноября 2019 года и покинула страну, отметив продвижение в рефлормах. Украина обсуждает с МВФ условия открытия новой трехлетней программы сотрудничества. Перед приездом миссии Премьер-министр Алексей Гончарук опровергал информацию о приостановке сотрудничества с Международным валютным фондом до взыскания средств с бывших акционеров Приватбанка.

Тем временем бівший владелец Приватбанка Игорь Коломойский считает, что Украине пора отказаться от МВФ и налаживать отношения с Россией. Также Коломойский считает, что в ближайшее время вернет себе банк.