Исключили третьего депутата из партии: Зеленский похвастался достижениями своей команды

Президент Владимир Зеленский решил еженедельно записывать видеоролики о достижениях власти за последние 7 дней.

Об этом он сообщил в видеообращении, снятом на фронтальную камеру мобильного телефона в ходе прогулки по правительственному кварталу, передают Українськi Новини.

"Появилась идея встречаться с вами как минимум раз в неделю и говорить, что мы сделали за прошлую неделю, какие новости… Будем встречаться раз в неделю", - сказал он.

Во-первых, Президент напомнил, о том, что Украина вернула свои военные корабли, захваченные Россией у Керченского пролива осенью 2018 года.

"Не все там хорошо. Некоторого оборудования нет. Появятся списки, чего нет, и мы обратимся к России – она нам обязательно это вернет. В любом случае, через три месяца наши военные катера будут готовы (отремонтированы)", - сказал он.

Во-вторых, глава государства отметил принятие Верховной Радой государственного бюджета на 2020 год.

"Третьего депутата исключили из партии "Слуга народа", и мы этим гордимся. Потому что у нас продолжается очищение. Мы партия народная, служим народу, и набирали обычных людей с народа. Если мы будем находить что-то криминальное, договорняки - будем таких людей исключать. Главное - не количество депутатов, хотя это тоже важно. Самое главное - чтобы это были порядочные, честные, профессиональные люди", - добавил Зеленский.

Он также отметил принятие парламентом законов об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря и о демонополизации спиртовой отрасли.

"Статистика не очень хорошая: наше государство недополучило около 8 млрд гривен в бюджет. На этих заводах наши люди незаконно работали ночью во вторую-третью смену, и хуже всего – потом появлялась некачественная продукция, большое количество контрафакта", - подчеркнул он.

Также Зеленский акцентировал внимание на принятии в первом чтении земельной реформы, пообещал внесение в нее изменений относительно права продажи иностранцам перед вторым, а в ближайшее время – принятие закона о референдуме.

"Возможность купить украинскую землю иностранцу будет только после решения референдума. Референдум – это еще одна важная вещь, наше предвыборное обещание народу. Мы говорили, что самые важные и сложные вопросы мы будем обсуждать с обществом, и принимать эти решения на референдуме. Поэтому пакет законопроектов о народовластии, а это и есть референдум, обязательно примем в ближайшее время", - сказал он.

Кроме того, Президент напомнил, что был открыт мост в станице Луганской и согласована дата встречи лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) - 9 декабря. Зеленский также подчеркнул, что Украина готова к зиме.

"У нас рекордные за многие годы запасы газа в газохранилищах, достаточно угля", - сказал он.

По его словам, в этом году будет закуплено 500 машин скорой помощи, а одним из приоритетов на следующий год будет открытие пунктов скорой помощи, а также будет выделено 4 млрд гривен на поддержку малых фермеров.

Как сообщали Українські Новини, Богдан каждый понедельник собирает Раду и Кабмин у Зеленского обсудить главные политические события. Также Зеленскому понравилась идея проводить онлайн-зарядку с Президентом "как в советское время".

Тем временем Зеленский показал процесс восстановления моста в Станице Луганской и пришел небритый на встречу с премьером Чехии, потому что суеверный.