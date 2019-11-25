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25 листопада 2019, понеділок, 18:49 26
Президент 2019-11-25T21:15:01+02:00
Українські Новини
Виключили третього депутата з партії: Зеленський похвалився досягненнями своєї команди

Виключили третього депутата з партії: Зеленський похвалився досягненнями своєї команди

Президент України, Володимир Зеленський, Партія

Президент Володимир Зеленський вирішив щотижня записувати відеоролики про досягнення влади за останні 7 днів.

Про це він повідомив у відеоролику, знятому на фронтальну камеру мобільного телефону під час прогулянки урядовим кварталом, передають Українські Новини.

"З'явилася ідея зустрічатися з вами як мінімум раз на тиждень і говорити, що ми зробили за минулий тиждень, які новини... Будемо зустрічатися раз на тиждень", - сказав він.

По-перше, президент нагадав, про те, що Україна повернула свої військові кораблі, захоплені Росією в Керченської протоки восени 2018 року.

"Не все там добре. Деякого обладнання немає. З'являться списки, чого немає, і ми звернемося до Росії - вона нам обов'язково це поверне. У будь-якому випадку, через три місяці наші військові катери будуть готові (відремонтовані)", - сказав він.

По-друге, очільник держави зазначив прийняття Верховною Радою державного бюджету на 2020 рік.

"Третього депутата виключили з партії "Слуга народу", і ми цим пишаємося. Тому що в нас триває очищення. Ми партія народна, служимо народу, і набирали звичайних людей із народу. Якщо ми будемо знаходити щось кримінальне, договорняки - будемо таких людей виключати. ​​Головне - не кількість депутатів, хоча це теж важливо. Найголовніше - щоб це були порядні, чесні, професійні люди", - додав Зеленський.

Він також зазначив прийняття парламентом законів про кримінальну відповідальність за незаконний видобуток бурштину і про демонополізацію спиртової галузі.

"Статистика не дуже гарна: наша держава недоотримала близько 8 млрд гривень до бюджету. На цих заводах наші люди незаконно працювали вночі в другу-третю зміну, і найгірше - потім з'являлася неякісна продукція, велика кількість контрафакту", - підкреслив він.

Також Зеленський акцентував увагу на прийнятті в першому читанні земельної реформи, пообіцяв внесення до неї змін щодо права продажу іноземцям перед другим, а найближчим часом - прийняття закону про референдум.

"Можливість купити українську землю іноземцями буде тільки після рішення референдуму. Референдум - це ще одна важлива річ, наша передвиборча обіцянка народу. Ми говорили, що найважливіші та складні питання ми будемо обговорювати із суспільством, і приймати ці рішення на референдумі. Тому пакет законопроєктів про народовладдя, а це і є референдум, обов'язково приймемо найближчим часом", - сказав він.

Крім того, президент нагадав, що було відкрито міст у станиці Луганській та узгоджено дату зустрічі лідерів "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) - 9 грудня. Зеленський також підкреслив, що Україна готова до зими.

"У нас рекордні за багато років запаси газу в газосховищах, досить вугілля", - сказав він.

З його слів, у цьому році буде закуплено 500 машин швидкої допомоги, а одним із пріоритетів на наступний рік буде відкриття пунктів швидкої допомоги, а також буде виділено 4 млрд гривень на підтримку малих фермерів.

Як повідомляли Українські Новини, Богдан щопонеділка збирає Раду і Кабмін у Зеленського обговорити головні політичні події. Також Зеленському сподобалася ідея проводити онлайн-зарядку з Президентом "як за радянських часів".

Тим часом Зеленський показав процес відновлення моста в Станиці Луганській і прийшов неголений на зустріч з прем'єром Чехії, тому що забобонний.

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