Зеленский показал процесс восстановления моста в Станице Луганской

Знак перед мостом в Станице Луганской. Скриншот: Facebook/ОПУ

Знак перед мостом в Станице Луганской. Скриншот: Facebook/ОПУ

На линии разграничения на Донбассе в Станице Луганской недавно открыли отремонтированный мост и Офис Президента решил показать итог работы.

Видео с процессом строительства моста в Станице Луганской опубликовала пресс-служба Офиса Президента на своей странице в Facebook.

В Офисе Президента Украины сообщили, что сейчас мост уже выполняет свои функции.

"Обещали – сделали. Мост в Станице Луганской — символ единства Украины. Его открыли раньше запланированного срока, и сегодня им уже пользуются местные жители", – отмечают в Офисе.

Как сообщали Українські Новини, проектная стоимость моста – 38 миллионов гривен. Ширина путепровода – 2,5 метра. Между КПВВ и мостом запустили транспортное сообщение. Сейчас 2 электрокара и 2 автобуса осуществляют примерно 95 рейсов в сутки. Его планировали открыть 27 ноября.

Ранее до открытия моста местные жители пользовались временным деревянным мостом, который на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская" окончательно возвели 4 октября. Также возле моста установили автобусные остановки.

Напомним, восстановление моста длилось так долго из-за отсутствий гарантий безопасности со стороны боевиков. Кроме того, оккупанты долгое время не подпускали к мосту украинских рабочих и строителей.