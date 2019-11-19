Зеленский пришел небритый на встречу с премьером Чехии, потому что суеверный

Президент Владимир Зеленский заявил, что не будет бриться пока три украинских судна, которые захватила Россия в ноябре 2018 года, не вернутся домой. Об этом он сказал во вторник, 19 ноября, в ходе совместного брифинга с премьером Чехии Андреем Бабишем, сообщается на официальной странице Офиса президента в facebook.

"Мы ежедневно с чем боремся ... Я вам честно скажу, я хочу извиниться, что я не побрился. Это не просто так. Есть такое украинское слово "забобони". Очень классное слово я его очень люблю. Сейчас я жду корабли. Корабли вернутся, тогда побреюсь", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что каждый день делаются какие-то шаги, которые приближают Украину к возвращению всего того, что ей принадлежит.

Как сообщали Українські Новини, ранее в ходе "интервью" со Станиславом Бокланом Президент признался, что за 100 дней работы были такие, когда он напивался.

А также ранее Зеленский рассказал как напился с Януковичем в Межигорье и отказался от $100 млн.