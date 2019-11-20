Зеленскому понравилась идея проводить онлайн зарядку с президентом "как в советское время"

Президент Владимир Зеленский полностью не удовлетворен системой образования в Украине.

Об этом он сообщил на молодежном форуме "Украина растет вместе со мной", передают Українськi Новини.

"У меня такое чувство, что сегодня такой мир, что образование должно быть полностью другим. Оно должно быть либеральным: ты можешь избирать, какие предметы изучать, можешь два года обучаться одной профессии, а потом перейти на другую. Мы сейчас очень спорим с новым министром образования, потому что она готовит большую программу. В целом обучение в школе, вузе должно быть более быстрым, изменчивым, и мы можем себе позволить менять профессию во время обучения в университете", - сказал он.

В ходе форума Зеленский интересовался у детей, что необходимо сделать власти, чтобы они не уезжали за границу учиться и работать.

"Я никогда не хотел учиться за границей. Я хотел учиться на дипломата в Киеве. Тогда я жил в Кривом Роге и для меня Киев был заграницей. И я хотел быть пограничником. Сейчас я не пограничник, но тоже чуть-чуть защищаю наше государство. Поэтому, немножечко совпало", - ответил он в свою очередь на вопрос о том, кем хотел стать в юности и мечтал ли быть Президентом.

Также глава государства интересовался мнением детей о методах борьбы с курением и целесообразности увеличения времени занятия спортом в школах до 2 часов.

"Если ты начинаешь день, первый час или хотя бы 40 минут, первый урок со спорта, то потом у тебя другой день: много энергии, желания обучаться, работать. Если вы не против, то я могу предложить нашему министру", - сказал он.

Отвечая на ремарку своей супруги Елены о том, что разные классы одной школы не могут одновременно иметь первым уроком физкультуру Зеленский отметил, что вместо урока может быть зарядка, а из зала прозвучало предложение проводить ее онлайн с Президентом.

"Была такая идея, но мне это кажется немного похожим на советское время, когда есть генеральный секретарь, и после этого только гимн петь", - сказала первая леди.

В свою очередь Зеленский поддержал идею "зарядки с Президентом".

"Если люди хотят. 6 утра, зарядка онлайн - прикольно. Можно в 7 утра. Это классно, мне интересно. И я не смогу прогулять", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, проект госбюджета-2020 предусматривает увеличение финансирования образования на 7,7 млрд гривен.