Газ замість грошей: "Нафтогаз" може погодитися на пропозицію "Газпрому"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" готова розглянути виплату компанією "Газпром" (Росія) 3 млрд доларів за результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмському арбітражі газом у той час як Україна 4 роки не імпортує газ з Росії

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко, передають Українські Новини.

"Ми також зазначили, що ми готові конструктивно розглядати пропозиції "Газпрому" щодо виконання рішень Стокгольмського арбітражу та відповідноъ мирової угоди. На сьогодні щодо остаточного й обов'язкового для виконання рішення Стокгольмського арбітражу, який визначений в нашому контракті з "Газпромом" як механізм вирішення спорів , "Газпром" маэ заплатити "Нафтогазу" приблизно 3 млрд доларів", - написав він.

Зі слів Вітренка, "Нафтогаз" влаштовують грошові кошти, але якщо "Газпром" хоче сплатити цей борг шляхом поставок газу, НАК готовий розглянути таку пропозицію. Вітренко додав, що в арбітражах НАК переважно захищається від позовів "Газпрому", і навіть коли "Нафтогаз" подає позови зі свого боку, то це позови про компенсацію збитків від дій "Газпрому", зокрема через невиконання ним своїх контрактних зобов'язань.

Як повідомляли Українські Новини, Оржель заявив, що "Газпром" зробив неприйнятну пропозицію Україні з транзиту газу. Раніше в "Нафтогазі" підтвердили пропозицію про продовження контракту від "Газпрому".

Російські ЗМІ писали, що "Газпром" скасував розміщення євробондів через страх перед "Нафтогазом".