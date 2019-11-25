КПВВ на Донбассе в начале декабря перейдут на "зимний" график работы

С воскресенья, 1 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне ООС перейдут на новый график работы.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил с 1 декабря 2019 года переходят на график зимнего периода. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 8.00 до 17.00", — говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил обратилось к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок.

Как сообщали Українські Новини, на линии разграничения на Донбассе в Станице Луганской недавно открыли отремонтированный мост.

Напомним, Разумков сообщил, что в разработке нового законопроекта об особом статусе Донбасса будут участвовать все фракции Рады.

Ранее 12 ноября Операция объединенных сил (ООС) завершила разведение войск в Петровском Донецкой области и ГосЧС приступила к разминированию на єтой территории.