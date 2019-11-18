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  • В разработке нового законопроекта об особом статусе Донбасса будут участвовать все фракции Рады, - Разумков
18 ноября 2019, понедельник, 23:45 66
Политика 2019-11-18T23:45:01+02:00
Українські Новини
В разработке нового законопроекта об особом статусе Донбасса будут участвовать все фракции Рады, - Разумков

В разработке нового законопроекта об особом статусе Донбасса будут участвовать все фракции Рады, - Разумков

Донбасс, Дмитрий Разумков, Рада 9 созыва, Закон об особом статусе Донбасса
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что в разработке нового законопроекта об особом статусе Донбасса будут участвовать все фракции парламента.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV, передают Українськi Новини.

"Я уверен, что это не должен быть закон монобольшинства или большинства. Это вопрос национальной безопасности, территориальной целостности. Я надеюсь, что к нему будут привлечены все политические силы, представленные сегодня в парламенте нашей страны", - сказал Разумков.

Спикер подчеркнул необходимость участия общественности в обсуждении такого законопроекта.

Политик отметил, что разработка документа начнется после встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Как сообщали Українськi Новини, 15 ноября Офис Президента сообщил, что встреча лидеров "нормандского формата" состоится 9 декабря.

15 ноября Разумков заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса нужно принять до конца 2019 года.

Тем временем, только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины.

Больше новостей о: Донбасс Дмитрий Разумков Рада 9 созыва Закон об особом статусе Донбасса

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