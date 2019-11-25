КПВВ на Донбасі на початку грудня перейдуть на "зимовий" графік роботи

З неділі, 1 грудня, всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні ООС перейдуть на новий графік роботи.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

"Всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил з 1 грудня 2019 року переходять на графік зимового періоду. Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування здійснюватиметься щоденно з 8.00 до 17.00", — йдеться в повідомленні.

Командування Об'єднаних сил звернулося до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

Як повідомляли Українські Новини, на лінії розмежування на Донбасі у Станиці Луганській нещодавно відкрили відремонтований міст.

Нагадаємо, Разумков повідомив, що в розробці нового законопроекту про особливий статус Донбасу будуть брати участь всі фракції Ради.

Раніше 12 листопада Операція об'єднаних сил (ООС) завершила розведення військ в Петровському Донецької області, да ДСНС приступила до розмінування на цій території.