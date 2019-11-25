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25 листопада 2019, понеділок, 13:09 25
Силові структури 2019-11-25T16:15:03+02:00
Українські Новини
КПВВ на Донбасі на початку грудня перейдуть на "зимовий" графік роботи

КПВВ на Донбасі на початку грудня перейдуть на "зимовий" графік роботи

Донбас, КПВВ, ООС, пропускний режим
ООС. СОлдат. Військовий. Фото: Facebook/ОНС
ООС. СОлдат. Військовий. Фото: Facebook/ОНС

З неділі, 1 грудня, всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні ООС перейдуть на новий графік роботи.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

"Всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил з 1 грудня 2019 року переходять на графік зимового періоду. Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування здійснюватиметься щоденно з 8.00 до 17.00", — йдеться в повідомленні.

Командування Об'єднаних сил звернулося до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

Як повідомляли Українські Новини, на лінії розмежування на Донбасі у Станиці Луганській нещодавно відкрили відремонтований міст.

Нагадаємо, Разумков повідомив, що в розробці нового законопроекту про особливий статус Донбасу будуть брати участь всі фракції Ради.

Раніше 12 листопада Операція об'єднаних сил (ООС) завершила розведення військ в Петровському Донецької області, да ДСНС приступила до розмінування на цій території.

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