Мост в Станице Луганской полностью восстановлен

Луганская областная государственная администрация сообщила, что мост в Станице Луганской, который долгое время не могли достроить из-за постоянных срывов удалось полностью восстановить. Открытие состоится до 23 ноября.

Об этом говорится в сообщении администрации в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, в среду работы по восстановлению моста полностью завершились.

Ширина нового моста составила 2,5 метра, что не позволит технике боевиков проехать, но этого расстояния достаточно для проезда скорой. Кроме того, администрация сообщает, что местная власть инициирует строительство второй полосы для перехода через КПВВ в Станице Луганской.

Президент Владимир Зеленский на брифинге в среду отметил, что мост откроют в течение 2 дней.

"2 дня и полностью будет все открыто. Так мне сказал председатель областной администрации", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что рабочим еще необходимо разобрать предыдущую деревянную конструкцию для введения моста в эксплуатацию.

Как сообщали Українськi Новини, 6 октября Президент Владимир Зеленский провел встречу по вопросам безопасности и обороны, где обсуждалась возможность строительства моста через Северский Донец около Станицы Луганской (Луганская область).

Напомним, 2 ноября участок разведения сил в Станице Луганской посетила финляндская делегация.