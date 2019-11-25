Дело о закупке некачественных бронежилетов: суд отказался отстранить топ-чиновников Минобороны

Печерский районный суд отказался отстранить от работы 3 топ-чиновников Минобороны, которые подозреваются в закупке некачественных бронежилетов "Корсар".

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.



Такие решения были приняты 20 ноября.



Суд отказался отстранить от работы первого заместителя начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил, заместителя этого управления и начальника отдела разработки вещевого имущества - заместителя начальника управления развития вещевого имущества Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил.



Ходатайства об отстранении были поданы Госбюро расследований.



Как сообщали Українськi Новини, в начале ноября ГБР сообщило о подозрении 5 топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов "Корсар".



Баллистическая экспертиза, которую провела специализированное государственное учреждение, показала, что простреливаются 70% бронежилетов, которые закупили для Минобороны.



15 ноября 3 чиновников Минобороны арестовали, еще 2 отправили под домашний арест.





