подписаться на рассылку
24 24.3
26.35 26.9
˟
25 ноября 2019, понедельник, 13:15 31
Судебная власть 2019-11-25T13:17:21+02:00
Українські Новини
Дело о закупке некачественных бронежилетов: суд отказался отстранить топ-чиновников Минобороны

Дело о закупке некачественных бронежилетов: суд отказался отстранить топ-чиновников Минобороны

Минобороны, Чиновники, Печерский районный суд, Закупка некачественных бронежилетов
Минобороны. Фото: navkolo.me
Минобороны. Фото: navkolo.me

Печерский районный суд отказался отстранить от работы 3 топ-чиновников Минобороны, которые подозреваются в закупке некачественных бронежилетов "Корсар".

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Такие решения были приняты 20 ноября.

Суд отказался отстранить от работы первого заместителя начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил, заместителя этого управления и начальника отдела разработки вещевого имущества - заместителя начальника управления развития вещевого имущества Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил.

Ходатайства об отстранении были поданы Госбюро расследований.

Как сообщали Українськi Новини, в начале ноября ГБР сообщило о подозрении 5 топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов "Корсар".

Баллистическая экспертиза, которую провела специализированное государственное учреждение, показала, что простреливаются 70% бронежилетов, которые закупили для Минобороны.

15 ноября 3 чиновников Минобороны арестовали, еще 2 отправили под домашний арест. 


Больше новостей о: Минобороны Чиновники Печерский районный суд Закупка некачественных бронежилетов

Архив
Новости
Дело о закупке некачественных бронежилетов: суд отказался отстранить топ-чиновников Минобороны 13:15
КПВВ на Донбассе в начале декабря перейдут на "зимний" график работы 13:09
Виновен, но не наказан: суд закрыл дело Розенблата 13:01
В Telegram появился новый канал с информацией о "Слуге народа" 12:59
Бородянский приравнял заказные новости к госизмене и предложил сажать авторов за дезинформацию 12:55
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
Выпадет снег и похолодает до -11: прогноз погоды на воскресенье 13:55 Карта
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Полиция открыла уголовное дело по ДТП с участием Николая Кулебы 23:51
Экс-мэр оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком и 5 лет работал на Украину среди боевиков 23:30
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
В России объяснили пропажу из украинских катеров личных вещей моряков 12:13
Мы не хотим конфликта с Россией: помощник Трампа объяснил, почему Украину пока не примут в НАТО 13:43
Печенье и горячий чай: адреса пунктов обогрева, открывшихся в Киеве 19:36
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok