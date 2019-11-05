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05 ноября 2019, вторник, 16:44 162
Силовые структуры 2019-11-05T16:55:34+02:00
Українські Новини
Пяти топ-чиновникам Минобороны ГБР сообщило о подозрении

Пяти топ-чиновникам Минобороны ГБР сообщило о подозрении

Минобороны, Бронежилеты, Закупка бронежилетов, ГБР, Коррупция в Минобороны
ГБР Фото: ГБР
ГБР Фото: ГБР

После проведения расследования, в рамках которого были проведены обыски 26 июня в доме бывшего помощника министра обороны и экс-советника Президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова, Госбюро расследований сообщило о подозрении 5 топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов "Корсар".

Об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

В частности, сообщено о подозрении начальнику главного управления Минобороны, заместителям управления и начальникам отделов.

Установлено, что Минобороны закупило 20 тыс бронежилетов, стоимостью 176 млн гривен, однако 7 тыс бронежилетов оказались бракованными. Убытки составили 61 млн гривен.

Труба сообщил, что в дождевых условиях эти бронежилеты простреливаются.

"Они не отвечали техническим характеристикам",- сказал он.

Проводятся экспертизы для установления окончательной суммы убытка.

Как сообщали Українськi Новини, ранее научно-производственное предприятие "Темп-3000" заявляло о хранении изъятых Государственным бюро расследований бронежилетов "Корсар" в ненадлежащих условиях.

Также ГБР опубликовало разговоры в Минобороны о закупке бракованных бронежилетов для армии. Бракованные бронежилеты, закупленные Минобороны, изъяты ГБР. Кроме того, Служба безопасности Украины подозревает чиновников Министерства обороны в организации поставок некачественных продуктов Вооруженным силам.

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