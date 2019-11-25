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25 листопада 2019, понеділок, 13:19 22
Судова влада 2019-11-25T16:00:04+02:00
Українські Новини
Справа щодо закупівлі неякісних бронежилетів: суд відмовився усунути топ-чиновників Міноборони

Справа щодо закупівлі неякісних бронежилетів: суд відмовився усунути топ-чиновників Міноборони

Чиновники, Міноборони, Закупівля неякісних бронежилетів, Печерський районний суд
Міноборони. Фото: navkolo.me
Міноборони. Фото: navkolo.me

Печерський районний суд відмовився відсторонити від роботи 3 топ-чиновників Міноборони, які підозрюються в закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар".

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Такі рішення були прийняті 20 листопада.

Суд відмовився відсторонити від роботи першого заступника начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил, заступника цього управління і начальника відділу розробки речового майна - заступника начальника управління розвитку речового майна Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил.

Клопотання про відсторонення були подані Держбюро розслідувань.

Як повідомляли Українські Новини, на початку листопада ДБР повідомило про підозру 5 топ-чиновникам Міноборони в закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар".

Балістична експертиза, яку провів спеціалізований державний заклад, показала, що прострілюються 70% бронежилетів, які закупили для Міноборони.

15 листопада 3 чиновників Міноборони заарештували, ще 2 відправили під домашній арешт.

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