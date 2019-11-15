подписаться на рассылку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
15 ноября 2019, пятница, 13:34 63
Судебная власть 2019-11-15T13:43:46+02:00
Українські Новини
Дело о закупке бронежилетов: 3 чиновников Минобороны арестовали, еще 2 отправили под домашний арест

Дело о закупке бронежилетов: 3 чиновников Минобороны арестовали, еще 2 отправили под домашний арест

Арест, Минобороны, Печерский райсуд Киева, Домашний арест, Закупка бронежилетов

Печерский районный суд Киева избрал 3 чиновникам Министерства обороны меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 76 млн гривен каждому и еще двум избрал домашний арест по делу о закупке некачественных бронежилетов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, передают Українськi Новини.

Суд избрал меры пресечения пяти должностным лицам Минобороны, подозреваемым в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 426 (бездействие военной власти, совершенное группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса, а именно в закупке некачественных бронежилетов для Вооруженных сил Украины по завышенной цене.

Как сообщали Українськi Новини, в начале ноября ГБР сообщило о подозрении 5 топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов "Корсар".

Баллистическая экспертиза, которую провела специализированное государственное учреждение, показала, что простреливаются 70% бронежилетов, которые закупили для Минобороны.

Больше новостей о: Арест Минобороны Печерский райсуд Киева Домашний арест Закупка бронежилетов

Архив
Новости
Глава Николаевской ОГА Стадник дискредитирует Зеленского, – "Наш край" 14:05
Рада намерена отменить госмонополию на производство спирта с 2020 14:03
"Слуга народа" намерена разработать этический кодекс для своих депутатов 14:00
Разумков не видит необходимости введения уголовной ответственности для журналистов 13:55
Предприятия Group DF подали в суд на АМКУ за решение о принудительном разделении 13:35
больше новостей
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки 23:01
Возможны два сценария: Милованов дал прогноз курса валют на следующий год 06:30
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Гончарук поручил фонду госимущества начать приватизацию 5 крупных объектов в 2020 22:34
Поверка счетчиков: когда и как необходимо снимать показания и как это влияет на платежи 06:00
больше новостей
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки 23:01
Во время митинга железнодорожников возле Офиса Президента умерла женщина 17:48
Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу 20:03
Вакарчуку оплатили половину рабочего дня в Раде, когда он сбежал с заседания на концерт в Минске 06:19 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok