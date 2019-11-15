Дело о закупке бронежилетов: 3 чиновников Минобороны арестовали, еще 2 отправили под домашний арест

Печерский районный суд Киева избрал 3 чиновникам Министерства обороны меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 76 млн гривен каждому и еще двум избрал домашний арест по делу о закупке некачественных бронежилетов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, передают Українськi Новини.

Суд избрал меры пресечения пяти должностным лицам Минобороны, подозреваемым в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 426 (бездействие военной власти, совершенное группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса, а именно в закупке некачественных бронежилетов для Вооруженных сил Украины по завышенной цене.

Как сообщали Українськi Новини, в начале ноября ГБР сообщило о подозрении 5 топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов "Корсар".

Баллистическая экспертиза, которую провела специализированное государственное учреждение, показала, что простреливаются 70% бронежилетов, которые закупили для Минобороны.