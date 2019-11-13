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13 ноября 2019, среда, 17:06 43
Силовые структуры 2019-11-13T17:10:42+02:00
Українські Новини
70% бронежилетов, закупленных для армии, простреливаются, - экспертиза

70% бронежилетов, закупленных для армии, простреливаются, - экспертиза

Минобороны, Бронижелет, Роман Труба, ГБР

Баллистическая экспертиза, которую провела специализированное государственное учреждение, показала, что простреливаются 70% бронежилетов, которые закупили для Минобороны.

Об написал директор Госбюро расследований Роман Труба.

"Шесть пуль получил солдат и уже понял, что мы - пидорасы", - процитировал Труба слова генерал-майора, которому ГБР сообщил о подозрении.

Генерал-майор рассказал, что бронежилеты имеют необработанные пластины, которые не соответствуют техническим требованиям. Знал, что в части бронежилетов есть пластины, по которым не проводились баллистические испытания, а на часть партии нет протоколов лабораторных испытаний.

Но после этого он не вернул их, а дал указание подчиненным принимать следующие партии.

"Расследование не завершено. Будут новые подозрения", - сообщил Труба.

Фрагмент экспертизы - на видео:

Как сообщали Українські Новини, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов чиновника Минобороны суд арестовал.

В начале ноября ГБР сообщило о подозрении 5 топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов "Корсар".

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