Авария под Киевом оставила без газа в мороз три села

В то время как по прогнозам синоптиков на этой неделе в Украине ударят сильные морозы, в воскресенье, 24 ноября, в Васильковском районе Киевской области без газоснабжения осталось три села.

Об этом сообщила пресс-служба Киевоблгаза.

"В связи с внештатной ситуацией на газораспределительный пункт, без газоснабжения остались 2100 потребителей природного газа сел Дубравы, Багрине и Калиновки Васильковского района", - говорится в сообщении.

Сейчас аварийные бригады принимают все возможные меры для локализации ситуации, отметили в Киевоблгаз.

Как сообщали Українські Новини, в то время как стало известно, сколько украинцы заплатят за газ в ноябре, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что цена на газ для населения в 1-м квартале 2020 года будет ниже.

Напомним, Украина уже 4 года не импортирует газ из России для собственного потребления. Импорт газа из России по контракту НАК "Нафтогаза" и "Газпрома" был прекращен 25 ноября 2015 года. Официальной причиной отказа покупки газа у Газпрома стала его завышенная цена.