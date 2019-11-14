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14 ноября 2019, четверг, 05:50 924 Карта
Общество 2019-11-14T05:50:01+02:00
Українські Новини
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам

Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам

Газ, Цена на газ, Ноябрь, Газ для населения, Розничная цена на газ
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Исходя из того, что "Нефтегаз" повысила на ноябрь цену на природный газ для населения, самые высокие розничные цены будут у потребителей, которых обслуживают "Ровногаз", "Николаевгаз", и "Газовик" (Винницкая область). Об этом говорится на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда".

"Розничные цены на природный газ для населения по регионам также выросли в среднем на 12,57%. Но они традиционно отличаются в зависимости от региона и соответствующего тарифа на распределение, который устанавливает НКРЭКП, а также от наценки, которую устанавливает каждый газзбут самостоятельно", - говорится в сообщении.

Самую высокую розничную цену за газ будут платить потребители, которых обслуживают:

  • ПАО "Николаевгаз" 7 091,00 грн/тыс куб. м

    АО "Ривнегаз" 7085,00 грн/тыс куб. м
    ООО "Газовик" 7086,68 грн/тыс куб. м

А меньше всего за газ будут платить потребители, которых обслуживают:

  • АО "Киевгаз" - 6 468,68 грн/тыс куб. м
    АО "Кременчуггаз" - 6 478,64 грн/тыс куб. м
    АО "Харьковгоргаз" - 6 537,32 грн/тыс куб. м

Также на сайте размещена карта Украины с указанием розничной цены на газ для населения в ноябре 2019 года.



Напомним, ранее эксперты дали прогноз тарифов на зиму

Кроме того, экономист прогнозирует, что цена на газ для украинцев может подскочить на 35% до конца года. 

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