Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам

Исходя из того, что "Нефтегаз" повысила на ноябрь цену на природный газ для населения, самые высокие розничные цены будут у потребителей, которых обслуживают "Ровногаз", "Николаевгаз", и "Газовик" (Винницкая область). Об этом говорится на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда".

"Розничные цены на природный газ для населения по регионам также выросли в среднем на 12,57%. Но они традиционно отличаются в зависимости от региона и соответствующего тарифа на распределение, который устанавливает НКРЭКП, а также от наценки, которую устанавливает каждый газзбут самостоятельно", - говорится в сообщении.

Самую высокую розничную цену за газ будут платить потребители, которых обслуживают:

ПАО "Николаевгаз" 7 091,00 грн/тыс куб. м АО "Ривнегаз" 7085,00 грн/тыс куб. м

ООО "Газовик" 7086,68 грн/тыс куб. м

А меньше всего за газ будут платить потребители, которых обслуживают:

АО "Киевгаз" - 6 468,68 грн/тыс куб. м

АО "Кременчуггаз" - 6 478,64 грн/тыс куб. м

АО "Харьковгоргаз" - 6 537,32 грн/тыс куб. м

Также на сайте размещена карта Украины с указанием розничной цены на газ для населения в ноябре 2019 года.





Напомним, ранее эксперты дали прогноз тарифов на зиму.

Кроме того, экономист прогнозирует, что цена на газ для украинцев может подскочить на 35% до конца года.