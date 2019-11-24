Зима со снегами и морозами идет в Украину: прогноз погоды на неделю

В то время как синоптики обещают незначительное потепление в последних числах ноября, прогноз погоды на неделю предупреждает о сильных ночных морозах, дождях и снегопадах в отдельных регионах Украины. Особенно холодно будет на Востоке, который первым увидит снегопады, а в Центре страны продержится значительный значительный холод и ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передают Українські Новини.

Так, в воскресенье, 24 ноября, осадков в большинстве украинских областей не ожидается, только западные Черновцы, Ивано-Франковск, Львов и Ужгород зальет дождями и засыпет снегом. В остальных регионах из-за облаков будет выглядывать солнце, однако морозы ударят в них сильнее. Если на Западе, немотря на осадки, будет +2...+5 градусов днем и -1...-3 градусов ночью, то в Центре, на Востоке, Юге и Севере ночью морозы будут доходить до -10...-12 градусов, а днем температура поднимется максимум до +4 градусов на Юге. В других областях она продержится на уровне -1...+1 градус.

В понедельник, 25 ноября, солнце выглянет уже во всех регионах Украины, осадки уйдут из страны, однако ночные морозы усилятся. Ночью в центральных регионах температура будет в среднем -4...-6 градусов ночью и 0...+2 градусов днем. Немного потеплеет на Западе - там днем ожидается +3...+5 градусов, а в Ужгороде температура будет значительно выше - +8...+10 градусов. При этом холоднее всего будет на Востоке страны - там ночные градусы опустятся до -5...-7, днем же будет +1...+3 градуса.

Во вторник, 26 ноября, погода существенно не изменится, разве что во всех областях незначительно потеплеет. Температура также останется морозной, однако в большей части страны уже будет доходить до +4...+6 градусов днем. Ночью везде будут царить морозы до -2...-4 градусов. Осадков не ожидается, но солнце затянет тучами.

К среде, 27 ноября, солнце исчезнет из Украины, зато появится снег и дожди. Так, Запад Украины затянет тучами, однако существенных осадков не ожидается. В Харькове, Луганске и Донецке прольются ливни и пойдет снег, а в Запорожье погода ограничится только дождями. Осадки в виде дождя ожидаются также в Херсоне, Николаеве и Одессе. В центральных областях температура днем составит +3...+5 градусов, ночью -1...-3 градуса. Морозы уйдут с Запада, однако все еще будет очень холодно - днем +4...+6 градусов, ночью +1...+3 градуса. Холоднее всего будет на Востоке: там ночью температура будет опускаться до -2 градусов.

В четверг, 28 ноября, снега уже не будет, однако ливни прольются почти по всей Украине. Единственные области, которые затянет тучами, но они останутся сухими, - Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская. В Ужгороде будет также тепло - +8...+10 градусов днем и +5...+7 градусов ночью. В остальных областях ожидаются ночные морозные -1...+1 градус и дневные +3...+5 градусов.

Карты: Укргидрометцентр

Как написала на своей странице в соцсети Facebook синоптик Наталья Диденко, в воскресенье, 24 ноября, холод в Украине удержится. Ночью ожидается -4...-12 градусов, днем -3...+4 градуса, на Западе и в Крыму до +6...+9 градусов.

"Осадки маловероятны - потому что еще антициклон. Ветер юго-восточного направления будет задувать сильно на Западе, Юге и юго-востоке", - написала синоптик.

По ее словам, в Киеве будет снова холодно, ночью до -4...-7 градусов, днем около нуля, ветрено и без осадков. Потепление вероятно с четверга, 28 ноября.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, синоптик уточнил прогноз погоды до конца ноября. Также мощный антициклон Quincy выморозит украинцев.

Тем временем синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.