Аварія під Києвом залишила без газу в мороз три села

У той час як за прогнозами синоптиків на цьому тижні в Україні вдарять сильні морози, в неділю, 24 листопада, у Васильківському районі Київської області без газопостачання залишилося три села.

Про це повідомила прес-служба Київоблгазу.

"У зв'язку з позаштатною ситуацією на газорозподільному пункті, без газопостачання залишилися 2100 споживачів природного газу сіл Діброви, Багрині та Калинівки Васильківського району", - йдеться в повідомленні.

Зараз аварійні бригади приймають всі можливі заходи для локалізації ситуації, відзначили в Київоблгаз.

Як повідомляли "Українські Новини", у той час як стало відомо, скільки українці заплатять за газ в листопаді, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що ціна на газ для населення у 1-му кварталі 2020 року буде нижчою.

Нагадаємо, Україна вже 4 роки не імпортує газ з Росії для власного споживання. Імпорт газу з Росії за контрактом НАК "Нафтогазу" і "Газпрому" був припинений 25 листопада 2015 року. Офіційною причиною відмови купівлі газу у Газпрому стала його завищена ціна.