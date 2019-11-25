Долар подешевшав, а євро впав: курс валют в обмінниках на початку тижня

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 22 листопада на 2,66 коп. до 24,3041 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 6,03 коп. до 24,0059 UAH\/USD. Про це повідомляє BIN.ua. Середній курс купівлі євро знизився на 12,68 коп. до 26,4019 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 7,33 коп. до 26,8825 UAH\/EUR. Курси готівкової іноземної валюти: Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,0059 24,3041 26,4019 26,8825 3,40 3,91 Максимальній 24,1200 24,6000 26,6000 27,3000 3,70 5,00 Мінімальній 23,6000 24,1800 25,5000 26,7200 2,30 3,75 Як повідомляли Українські Новини, четвертий тиждень поспіль готівковий долар падає, а гривня зміцнюється. Крім того, долар подешевшав, а євро подорожчав в обмінниках. банкіри пояснили зміцнення гривні і спрогнозували подальший курс. Тим часом, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 листопада, на 2,94 коп. до 24,1643 UAH\/USD.