Желтый уровень опасности: украинцев предупреждают о гололеде и тумане

Сегодня, 25 ноября, в большинстве западных областей страны утром гололед и туман. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС. "По прогнозам Укргидрометцентра, утром 25 ноября в большинстве западных областей гололед, туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении. Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:снизить скорость движения;при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;при остановке включить аварийную световую сигнализацию;избегать резких маневров на дороге.Как сообщали Українські Новини, в конце осени на смену морозам и ветрам придет резкое потепление и дожди.Уже 29 ноября, почти по всей территории Украины ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Ранее киевский туман добрался до Чернобыльской зоны. Также из-за скандала о загрязненном воздухе в Украине проведут независимые измерения.Тем временем, синоптики рассказали, что в декабре будет теплее, чем за многие годы.