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25 ноября 2019, понедельник, 09:18 773
Общество 2019-11-25T09:27:16+02:00
Українські Новини
Желтый уровень опасности: украинцев предупреждают о гололеде и тумане

Желтый уровень опасности: украинцев предупреждают о гололеде и тумане

Туман, Гололед, Желтый уровень, ГосЧС Украины
Гололед. Фото: ГосЧС
Гололед. Фото: ГосЧС

Сегодня, 25 ноября, в большинстве западных областей страны утром гололед и туман. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, утром 25 ноября в большинстве западных областей гололед, туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:


снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Как сообщали Українські Новини, в конце осени на смену морозам и ветрам придет резкое потепление и дожди.

Уже 29 ноября, почти по всей территории Украины ожидается дождь, местами с мокрым снегом. 

Ранее киевский туман добрался до Чернобыльской зоны

Также из-за скандала о загрязненном воздухе в Украине проведут независимые измерения.

Тем временем, синоптики рассказали, что в декабре будет теплее, чем за многие годы.

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