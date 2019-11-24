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24 ноября 2019, воскресенье, 20:23 1218
Происшествия 2019-11-24T21:15:02+02:00
Українські Новини
В многоэтажке Киева нагрелся и взорвался асбестобетон

В многоэтажке Киева нагрелся и взорвался асбестобетон

Взрыв в Киеве, Взрыв в жилом доме

В Киеве на Березняках в девятиэтажном доме произошел взрыв, сообщает в воскресенье, 24 ноября, dtp.kiev.ua.

Взрыв случился в трубе мусоропровода между третьим, четвертым и пятым этажами. После детонации было видно открытое пламя. Спасатели быстро ликвидировали возгорание.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 19:30.

По предварительным выводам, в заваренный мусоропровод кто-то выбросил окурок. Взрывотехники объяснили, что из-за высокой температуры материал трубы – асбестобетон – нагрелся и лопнул. Именно этот звук и приняли за взрыв. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщали Українськi Новини, взрыв без жертв произошел в жилом доме на ул. Олеся Гончара в Киеве 21 ноября.

Под Киевом подорвали автомобиль, есть погибшие и тяжело раненые. Также ночью в Киеве на одном из рынков Троещины прогремел взрыв.

Тем временем опубликовано видео взрыва гранаты в центре Киева с погибшим ветераном АТО "Сэнсэем".

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