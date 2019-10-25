Ночью в Киеве на одном из рынков Троещины прогремел взрыв

Сегодня ночью, 25 октября, в Киеве на Троещине произошел взрыв гранаты на территории рынка Радосинь. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что инцидент произошел по адресу улица Теодора Драйзера, 8 около 00:40 и обошелся без пострадавших.

Как рассказал сотрудник охранной фирмы "Шериф", которые приехали на сработку сигнализации, взрыв прогремел в проходе между МАФами. С фасада все было закрыто ролетом. Злоумышленник зашел на территорию рынка и бросил взрывчатку. По информации правоохранителей, мужчина был один.

Взрыв на рынке Радосинь. Фото: Информатор

Предварительно, это была граната. На месте остались осколки взрывного устройства. Среди них лежал и рычаг от гранаты. К счастью, никто не пострадал. От взрыва и осколков побились стекла в нескольких сооружениях. На месте работали экипажи полиции, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

Как сообщали Українські Новини, опубликовано видео взрыва гранаты в центре Киева с погибшим ветераном АТО "Сэнсэем". Взрыв произошел около 22:50 возле дома по адресу улица Пушкинская, 32. В результате инцидента погибли двое мужчин. Также пострадала девушка, которая в этот момент проходила рядом. Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Ранее мужчина подорвал себя гранатой в Киеве.