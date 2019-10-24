Опубликовано видео взрыва гранаты в центре Киева с погибшим ветераном АТО "Сэнсэем"

В сети появилось видео, на котором можно увидеть взрыв гранаты в центре Киева 22 октября, при котором погибли участник АТО Виктор Дегтярев "Сэнсэй" и охранник офисного здания Михаил Никитин.

Соответствующий видеоролик на своей странице в Facebook разместил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

"Эта молниеносная вспышка вдали на освещенном фрагменте видео с камеры наблюдения на углу Пушкинской и бульвара Шевченко в 22:40:05 и является тем самым взрывом гранаты, который унес жизнь двух людей", - написал Шевченко.

Напомним, взрыв произошел около 22:50 возле дома по адресу улица Пушкинская, 32. В результате инцидента погибли двое мужчин. Также пострадала девушка, которая в этот момент проходила рядом. Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По словам очевидцев, двое мужчин сидели на ступеньках дома. В руках у одного из них был предмет, похожий на гранату. Мужчины крутили и рассматривали предмет. В какой-то момент свидетели услышали громкий щелчок и увидели как вещь, которую держал один из мужчин, упала на землю. После этого прозвучал мощный взрыв. Погибший от взрыва в Киеве "Сенсей" был основателем группы спецназа.