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22 ноября 2019, пятница, 11:11 211
Происшествия 2019-11-22T11:22:21+02:00
Українські Новини
Взрыв в жилом доме Киева расследует полиция, на месте нашли металлические фрагменты

Взрыв в жилом доме Киева расследует полиция, на месте нашли металлические фрагменты

Взрыв в Киеве, Взрыв в жилом доме

Взрыв без жертв произошел в жилом доме на улице Олеся Гончара в Киеве вечером 21 ноября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Около 23:00 в полицию Шевченковского района поступило сообщение о том, что в подъезде дома на улице Олеся Гончара прогремел взрыв. На вызов оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу территориального отдела полиции, сотрудников уголовного розыска и взрывотехников", - сказано в нем.

По прибытии на место происшествия правоохранители установили, что в результате инцидента никто не пострадал, только повреждена внутренняя отделка.

Следователи провели осмотр места происшествия и обнаружили и изъяли оттуда деформированные металлические фрагменты, которые направили на экспертизу. Кроме того, участковые офицеры полиции провели поквартирный обход и опросили свидетелей и жильцов дома.

Сотрудники полиции изымают записи с камер видеонаблюдения и проводят все необходимые меры, чтобы установить и задержать лиц, причастных к данному правонарушению.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Как сообщали Українські Новини, ночью в Киеве на одном из рынков Троещины прогремел взрыв.

Опубликовано видео взрыва гранаты в центре Киева с погибшим ветераном АТО "Сэнсэем". Взрыв произошел около 22:50 возле дома по адресу улица Пушкинская, 32. В результате инцидента погибли двое мужчин. Также пострадала девушка, которая в этот момент проходила рядом. Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

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