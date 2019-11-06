Под Киевом подорвали автомобиль, есть погибшие и тяжело раненые, - СМИ

Сегодня, 6 ноября, в Киевской области произошел подрыв автомобиля, в результате которого погиб один человек, а еще двое - госпитализированы. Об этом сообщает Главком.

Так, сообщается, что инцидент произошел под Киевом на повороте на спорткомплекс "Чайка”.

"Под Киевом, на повороте на спорткомплексы "Чайка" взорвался автомобиль. Одному человеку оторвало голову, двух человек в тяжелом состоянии госпитализируют в больницу", - сообщил журналист издания.

По предварительным данным, в автомобиль бросили гранату с проезжающего мотоцикла.

Как сообщали Українські Новини, в Сумской области из-за взрыва подброшенной в авто гранаты погиб мужчина.

Также неизвестные бросили гранату в дом депутата Ровенского горсовета.

Ранее в Днепропетровской области взорвали автомобиль начальника отделения полиции. Начальник Первомайского отделения полиции сел за руль собственного автомобиля, а через 30 секунд прогремел взрыв задней части автомобиля.