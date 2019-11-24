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24 листопада 2019, неділя, 20:23 23
Події 2019-11-24T23:45:01+02:00
Українські Новини
У багатоповерхівці Києва нагрівся і вибухнув асбестобетон

У багатоповерхівці Києва нагрівся і вибухнув асбестобетон

вибух в Києві

У Києві на Березняках у дев'ятиповерховому будинку стався вибух, повідомляє в неділю, 24 листопада, dtp.kiev.ua.

Вибух стався в трубі сміттєпроводу між третім, четвертим і п'ятим поверхами. Після детонації було видно відкрите полум'я. Рятувальники швидко ліквідували займання.

Дзвінок на лінію екстрених служб надійшов близько 19:30.

За попередніми висновками, у заварений сміттєпровід хтось викинув недопалок. Вибухотехніки пояснили, що з-за високої температури матеріал труби – асбестобетон – нагрівся і лопнув. Саме цей звук і прийняли за вибух. На щастя, обійшлося без постраждалих. 

Як повідомляли Українські Новини, вибух без жертв сталася в житловому будинку на вул. Олеся Гончара в Києві 21 листопада.

Під Києвом підірвали автомобіль, є загиблі і важко поранені. Також вночі в Києві на одному з ринків Троєщини прогримів вибух.

Тим часом опубліковано відео вибуху гранати у центрі Києва з померлим ветераном АТО "Сенсеєм".

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