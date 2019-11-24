Госдеп США обнародовал 100 страниц записей об отношениях Трампа с Украиной

Государственный департамент США обнародовал почти 100 страниц записей об отношениях администрации Дональда Трампа с Украиной.

Документ был обнародован в ответ на иск American Oversight.

Среди записей, производство включает электронные письма, подтверждающие многочисленные контакты в марте 2019 года между государственным секретарем Майком Помпео и адвокатом Трампа Руди Джулиани, по крайней мере, одному из которых способствовала помощница президента Трампа Мадлен Вестерхаут.

Американский надзор проверяет производство, чтобы оценить, полностью ли Государственный департамент выполнил распоряжение суда.

"Мы видим, почему Майк Помпео отказался предоставить эту информацию Конгрессу. Это показывает, что Руди Джулиани обращался в Овальный кабинет к секретарю Помпео, чтобы облегчить клеветническую кампанию Джулиани против посла США", - говорится в заявлении американского исполнительного директора по надзору Остина Эверса.

Отмечается, что это только первый раунд раскрытия информации. Доказательства будут только ухудшаться для администрации, поскольку ее каменная стратегия рушится перед лицом судебных приказов.

Этот иск является лишь одним из нескольких действий американского надзора, чтобы обеспечить прозрачность расследования в отношении Украины. В ближайшее время ожидается раскрытие другой информации, в связи с сильным возражением администрации.

Как сообщали Українські Новини, в деле об импичменте президента США, Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины для победы на выборах-2020. Ранее Трамп пообещал опубликовать текст самой первой беседы с Зеленским.

Тем временем Владимир Зеленский отрицает выдвижение США условия расследования дела против сына бывшего вице-Президента США Джо Байдена, а дипломат рассказал, что Трамп хотел услышать от Зеленского всего три слова.