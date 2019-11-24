Украинцам перестали выдавать больничные листы: как получить выплаты

Помимо того, что в Украине разгорелся скандал из-за приостановления выплат декретных и больничных Фондом соцстрахования, работникам перестали выдавать больничные, а вместо них врачи выписывают справку о временной нетрудоспособности. С таким документом получить больничные выплаты невозможно, поскольку основанием для получения пособия является лист нетрудоспособности, сообщает "Сегодня".

В чем проблема

По словам врачей нескольких больниц Киева, медучреждения по всей Украине не получают бланки листов.

"Больничных нет и не только в Киеве, такая проблема по всей Украине. Мы обращались в Министерство здравоохранения, ждем бланки", – сообщили на горячей линии Департамента здравоохранения КГГА.

В то же время Минздрав отрицает проблемы и перебрасывает ответственность за их отсутствие на местные департаменты здравоохранения.

Вместе с тем на сайте ведомства опубликована информация, о том, что 28 октября Минздрав провел торги на печать 3,89 млн бланков нетрудоспособности. Только в этот понедельник, 18 ноября, ведомство подписало договор с победителем аукциона, полиграфическим комбинатом "Зоря". До конца года бланки листа нетрудоспособности будут доставлены в регионы, сообщается на сайте Минздрава.

Как получить больничные выплаты

Сейчас вместо больничного лечащий врач дает справку с диагнозом, своей подписью и мокрой печатью. Но в бухгалтерии ее не примут для оплаты больничного.

"Справки не могут быть представлены к оплате, а должны быть заменены на бланк листка нетрудоспособности после восстановления их обеспечения в медучреждениях", – говорит семейный врач Александр Подлесоцкий.

Когда появится распоряжение Минздрава о распределении бланков, больницы смогут получить больничные листы. Поэтому после поступления в больницы бланков работники должны обменять справки на больничные. Только после этого предприятия и Фонд социального страхования смогут оплатить дни нетрудоспособности.

"Держите связь со своим лечащим врачом, он скажет, когда бланки будут, и вам поменяют справку на настоящий лист нетрудоспособности. Сейчас вам эту справку дают, чтобы у вас на работе знали, что вы не гуляли, а действительно болели. Такая ситуация, к сожалению, по всей Украине", ­- пояснили на горячей линии Минздрава.

Электронные больничные - сроки запуска

Переход на электронный больничные должен был состояться еще в 2018 году. Национальная служба здоровья планирует это сделать в 2020 году. Однозначно, что при внедрении электронного больничного лист нетрудоспособности можно будет получить проще в обход коррупционных схем.

Когда запустят электронный реестр, врачу, чтобы открыть больничный, надо будет под своим именем внести в специальную программу идентификационный номер налогоплательщика. К имени пациента автоматически подтянется место работы и должность. Далее доктор ставит свою электронную подпись, и больничный лист отправляется в Фонд соцстрахования.

Работодатель в этот же день сможет войти в систему и проверить, действительно ли сотрудник на больничном. Но у него будет ограничен доступ – он не сможет видеть данные о болезни сотрудника. Такие изменения анонсировал Фонд соцстрахования в начале этого года.

Стоит отметить, что во многих странах мира больничных листов нет. Практика больничных документов досталась Украине от Советского Союза. Там, где работает медстрахование, в контракте с сотрудником прописывается, сколько дней он может пропускать по болезни, и это будет оплачено работодателем.

Как сообщали Українські Новини, ранее министр Кабмина Дмитрий Дубилет анонсировал вместе с отменой трудовых книжек запуск "электронного больничного"

Тем временем в Минздраве подсчитали, что зимой почти 6 млн человек могут переболеть гриппом, лучший профилактикой которого, по рекомендациям министерства, является вакцинация.