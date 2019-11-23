подписаться на рассылку
24 24.3
26.35 26.9
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Опережая суету Черной пятницы: что лучше покупать в воскресенье по лунному календарю
23 ноября 2019, суббота, 21:53 5465
Lifestyle 2019-11-24T14:16:26+02:00
Українські Новини
Опережая суету Черной пятницы: что лучше покупать в воскресенье по лунному календарю

Опережая суету Черной пятницы: что лучше покупать в воскресенье по лунному календарю

Гороскоп, Лунный календарь, советы астрологов, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на завтра
Покупки. Фото: pixabay
Покупки. Фото: pixabay

До Черной пятницы осталось меньше недели, а выходные – подходящее время спланировать покупки и просмотреть, какие магазины предлагают скидки. Тем, кто не хочет откладывать все на последний день и приобрести нужные вещи без спешки, может помощь лунный календарь покупок на воскресенье 24 ноября.

День благоприятен для покупки модных аксессуаров, предметов искусства, дизайна, товаров для обучения, товаров для путешествий, сообщает Astroworld.

Лучше не покупать в воскресенье товары для мужчин, изделия из металла, стали, оружия, оборудование для подключения к интернету, программное обеспечение.

Обратите внимание, для каких покупок удачна эта неделя. Также может быть интересно, где украинцы все чаще делают покупки, и потому так дешевле. Для тех, кто собрался на шопинг, будут полезными лайфхаки, как не остаться без гроша в период больших распродаж, особенно в Черную пятницу.

Напомним также, что советуют астрологи всем звездам зодиака в воскресенье, 24 ноября, а также как лучше начать следующую неделю. По прогнозу астролога, последний месяц года будет благосклонным к решительным людям, которые не боятся нового в жизни.

Больше новостей о: Гороскоп Лунный календарь советы астрологов гороскоп на каждый день гороскоп на сегодня гороскоп на завтра

Архив
Новости
Мы не хотим конфликта с Россией: помощник Трампа объяснил, почему Украину пока не примут в НАТО 13:43
В понедельник в Киеве температура опустится до -7: прогноз погоды 13:21
Улучшение отношений с Россией зависит от "минских договоренностей", - замгоссекретаря США 13:04
Автопробег. Скриншот видео facebook.com/Savchenko.Nadiia
Савченко возглавила автопробег против запуска рынка земли 12:42
Двое из пяти неправильно диагностируют у себя серьезные заболевания после поиска симптомов в Google, - исследование 12:34
больше новостей
Выпадет снег и похолодает до -11: прогноз погоды на воскресенье 13:55 Карта
Какие льготы по коммуналке есть у военных и как получить соцпомощь по новым правилам 05:46 Список
В России объяснили пропажу из украинских катеров личных вещей моряков 12:13
Президент Сербии объяснил, как их оружие могло оказаться на Донбассе 11:51
Столичная подземка может изменить работу на выходных из-за футбола 23:47
больше новостей
Какие льготы по коммуналке есть у военных и как получить соцпомощь по новым правилам 05:46 Список
В России объяснили пропажу из украинских катеров личных вещей моряков 12:13
Мы не хотим конфликта с Россией: помощник Трампа объяснил, почему Украину пока не примут в НАТО 13:43
В Германии ученые создали экологически нейтральный бензин из углекислого газа 21:55
Печенье и горячий чай: адреса пунктов обогрева, открывшихся в Киеве 19:36
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok