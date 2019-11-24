подписаться на рассылку
24 24.3
26.35 26.9
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Идеальный день, чтоб влюбиться и решать проблемы "методом салями": гороскоп на воскресенье
24 ноября 2019, воскресенье, 07:00 72 Инфографика
Lifestyle 2019-11-24T07:00:02+02:00
Українські Новини
Идеальный день, чтоб влюбиться и решать проблемы "методом салями": гороскоп на воскресенье

Идеальный день, чтоб влюбиться и решать проблемы "методом салями": гороскоп на воскресенье

Гороскоп, советы астрологов, Знаки зодиака, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на завтра
Астропрогноз на воскресенье. Фото: pixabay
Астропрогноз на воскресенье. Фото: pixabay

Сегодня удачный день, чтобы влюбиться. Когда Венера соединяется с Юпитером, счастье витает, а оптимизм не знает границ. Если вы одиноки, обращайте внимание на знаки и чувства по отношению людей, с которыми вам хорошо. Даже случайные знакомства могут перерасти в дальнейшее общение. Какие советы дают астрологи всем знакам зодиака на декабрь 2019 и в частности на воскресенье, 24 ноября, читайте в гороскопе.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен (март 21 - апрель 20)

Овнам в воскресенье рекомендуется быть более инициативными. Если назревает конфликт, воспримите его как хороший опыт.

Телец (апрель 21 - май 21)

Ключ успеха воскресенья в умении убеждать. Грубость может сыграть с тельцами злую шутку.

Близнецы (май 21 - июнь 21)

Близнецам стоит уделить внимание родным. Им может сильно не хватать вашей моральной поддержки, даже если они молчат об этом.

Рак (июнь 22 - июль 22)

Не забывайте про субординацию в работе, даже у выходной. Если задание срочное, лучше не спорить. Чтобы не было обидно, вспомните о преимуществах вашего рабочего графика.

Лев (июль 23 - август 23)

Львов в воскресенье могут ожидать любовные приключения и страсти. Если хотите достойного к себе отношения, стоит за него бороться.

Дева (август 24 - сентябрь 22)

Воскресенье может преподнести нестандартные задачи, с которыми вам не смогут помочь самые близкие люди.

Весы (сентябрь 24 - октябрь 23)

Если почувствуете напряженность в течение дня, попробуйте снять ее в компании любимого человека. Забудьте на день о проблемах, остыньте и прочтите о "методе салями".

Скорпион (октябрь 24 - ноябрь 22)

Если в воскресенье вы переполнены благородными намерениями, действуйте! Только учтите - куда ведут благие намерения.

Стрелец (ноябрь 23 - декабрь 21)

Попробуйте окружить себя людьми, которые разделяют ваши взгляды. Так день пройдет максимально удачно.

Козерог (декабрь 22 - январь 20)

У козерогов есть все возможности, чтоб сделать воскресенье классическим выходным. Релакс и тепло домашней обстановки помогут восстановить силы перед началом рабочей недели.

Водолей (январь 21 - февраль 19)

Если вы в ссоре с близким человеком, проявите такт и понимание. В ссоре всегда двое виновных.

Рыбы (февраль 20 - март 20)

Рыбам астрологи советуют сосредоточиться на одном деле, течь в одном направлении, не браться за все и сразу.

Больше новостей о: Гороскоп советы астрологов Знаки зодиака гороскоп на каждый день гороскоп на сегодня гороскоп на завтра

Архив
Новости
Доллар может упасть ниже 24 гривен: аналитик прокомментировал ситуацию на валютном рынке 05:50
Украинцам перестали выдавать больничные листы: как получить выплаты 05:45
Украинский шпажист взял золото этапа Кубка мира по фехтованию, победив россиянина 23:49
Колумбию сотрясают протесты: введен комендантский час 22:50
Голодомор
Госдеп США связал Голодомор и агрессию РФ 22:25
больше новостей
Выпадет снег и похолодает до -11: прогноз погоды на воскресенье 13:55 Карта
Мороз до -14 и мокрый снег: прогноз погоды на выходные 13:23 Карта
Какие льготы по коммуналке есть у военных и как получить соцпомощь по новым правилам 05:45
Транс-Марш в Киеве Фото: hromadske
В Киеве прошел Транс-марш ко дню памяти жертв трансфобии: есть задержанные 13:33
Столичная подземка может изменить работу на выходных из-за футбола 23:47
больше новостей
Какие льготы по коммуналке есть у военных и как получить соцпомощь по новым правилам 05:45
Глава Аграрного Фонда вошел в топ-25 CEO Украины и был отстранен в этот же день 09:39 Инфографика
В Германии ученые создали экологически нейтральный бензин из углекислого газа 21:55
"Слуга народа" планирует голосовать за запуск рынка земли в декабре 11:23
Холодницкий в октябре получил зарплату на 91 тысячу больше, чем в сентябре 07:00 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok