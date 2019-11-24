Идеальный день, чтоб влюбиться и решать проблемы "методом салями": гороскоп на воскресенье

Сегодня удачный день, чтобы влюбиться. Когда Венера соединяется с Юпитером, счастье витает, а оптимизм не знает границ. Если вы одиноки, обращайте внимание на знаки и чувства по отношению людей, с которыми вам хорошо. Даже случайные знакомства могут перерасти в дальнейшее общение. Какие советы дают астрологи всем знакам зодиака на декабрь 2019 и в частности на воскресенье, 24 ноября, читайте в гороскопе.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен (март 21 - апрель 20)

Овнам в воскресенье рекомендуется быть более инициативными. Если назревает конфликт, воспримите его как хороший опыт.

Телец (апрель 21 - май 21)

Ключ успеха воскресенья в умении убеждать. Грубость может сыграть с тельцами злую шутку.

Близнецы (май 21 - июнь 21)

Близнецам стоит уделить внимание родным. Им может сильно не хватать вашей моральной поддержки, даже если они молчат об этом.

Рак (июнь 22 - июль 22)

Не забывайте про субординацию в работе, даже у выходной. Если задание срочное, лучше не спорить. Чтобы не было обидно, вспомните о преимуществах вашего рабочего графика.

Лев (июль 23 - август 23)

Львов в воскресенье могут ожидать любовные приключения и страсти. Если хотите достойного к себе отношения, стоит за него бороться.

Дева (август 24 - сентябрь 22)

Воскресенье может преподнести нестандартные задачи, с которыми вам не смогут помочь самые близкие люди.

Весы (сентябрь 24 - октябрь 23)

Если почувствуете напряженность в течение дня, попробуйте снять ее в компании любимого человека. Забудьте на день о проблемах, остыньте и прочтите о "методе салями".

Скорпион (октябрь 24 - ноябрь 22)

Если в воскресенье вы переполнены благородными намерениями, действуйте! Только учтите - куда ведут благие намерения.

Стрелец (ноябрь 23 - декабрь 21)

Попробуйте окружить себя людьми, которые разделяют ваши взгляды. Так день пройдет максимально удачно.

Козерог (декабрь 22 - январь 20)

У козерогов есть все возможности, чтоб сделать воскресенье классическим выходным. Релакс и тепло домашней обстановки помогут восстановить силы перед началом рабочей недели.

Водолей (январь 21 - февраль 19)

Если вы в ссоре с близким человеком, проявите такт и понимание. В ссоре всегда двое виновных.

Рыбы (февраль 20 - март 20)

Рыбам астрологи советуют сосредоточиться на одном деле, течь в одном направлении, не браться за все и сразу.