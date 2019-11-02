Черная Пятница-2019: когда ждать скидок и какие товары будут продавать

Черная Пятница, которая вызвала шквал недоверия ко дню скидок, в 2019 году выпадает на 29 ноября. По предварительным данным сайта "Skidochnik" в этом году скидки будут не только на одежду и обувь, но и на туристические туры, авиабилеты и разнообразную технику, передают Українські Новини.

В категорию распродаж попадают зарубежные туристические туры и авиабилеты. Многие компании готовят акции на электронную технику, автотовары, ходовую бытовую технику, детские игрушки, мебель для дома и другие товары. Ожидаются хорошие скидки на различные обучающие курсы и книжные издания.

Полный список всех участников Черной пятницы продолжает формироваться. Уже сейчас можно сказать, что распродажи будут проводить такие известные компании как Eldorado, Comfy, Rozetka, Answer, Adidas и множество других. В 2019 году к этому мероприятию присоединится еще не один десяток новых онлайн магазинов и организаций.

Застать Black Friday можно будет и в торговых центрах. Однако максимальные распродажи там будут длиться только один день.

Максимальные скидки до -90% будут объявлены далеко не на все товары и популярные услуги. Чаще можно будет увидеть цифры -50% и -30%.



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